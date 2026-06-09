Інтерфакс-Україна
Політика
13:34 09.06.2026

Рада прийняла закон про оподаткування доходів на цифрових платформах 241 голосом

3 хв читати
Рада прийняла закон про оподаткування доходів на цифрових платформах 241 голосом

Верховна Рада підтримала прийняття в другому читанні та в цілому законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах.

Прийняття законопроєкту є структурним маяком нової програми EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ), який Україна мала виконати до кінця березня поточного року. Крім того, подання до Ради законопроєктів щодо скасування ПДВ-пільги на міжнародні посили вартістю до EUR150 (№15112-д) та про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (№15111-д) є умовою надання Україні першого траншу кредиту допомоги від ЄС (Ukraine Support Loan, USL), а їх прийняття парламентом - умова надання другого траншу.

Згідно з трансляцією засідання, у вівторок, 9 червня, рішення підтримали 241 нардеп, проти - 4, утримались - 37.

Уряд вніс початковий законопроєкт №15111 до парламенту 30 березня. Рада схвалила його доопрацьовану версію (№15111-д) у першому читанні 8 квітня, після чого кілька разів уникала розгляду законопроєкту.

Початкова версія законопроєкту (№15111) передбачала оподаткування отриманих через цифрові платформи доходів фізосіб від оренди майна, транспортних засобів, особистих послуг та продажу товарів на суму до 834 розмірів мінімальної зарплати (близько 7,2 млн грн станом на 2026р), а також впровадження податкового ліміту від EUR2 тис./рік. Обов’язки податкового агента покладатимуться на операторів цифрових платформ. Законопроєктом впроваджується ставка 5% податку на доходи фізосіб (ПДФО) замість ставки ПДФО 18% та військового збору (ВЗ) від 1,5% до 5%.

Законопроєкт №15111-д є доопрацьованою версією профільного комітету. На відміну від першої редакції, фінальний текст позбавлено низки норм про обов’язкове відкриття спецрахунків для продавців та про розкриття банківської таємниці. Замість подання декларації у випадках, якщо річний дохід перевищує 834 розміри мінімальної зарплати або якщо дохід від продажу товарів перевищує суму неоподатковуваного доходу, податкове зобов’язання визначатиметься безпосередньо контролюючим органом. Закон також усуває ризики визнання відносин між оператором платформи та підзвітними продавцями трудовими.

До другого читання профільний комітет вивів із-під моніторингу операції Кабміну, урядових організацій та компаній, що торгуються на організованих ринках капіталу. Крім того, змінено фактичний об’єкт контролю: з поняття "товар" вилучено цифрові речі. Для операторів-нерезидентів передбачено подання звітності раз на рік через спеціальне портальне рішення та щомісячну сплату податків в іноземній валюті.

Під час голосування до другого читання Рада підтримала більшість врахованих фінкомітетом правок до закону, зокрема щодо зменшення ставки ПДФО для надання в оренду житла фізособами з 18% до 5%.

Нова програми EFF загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету України на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди - на початку червня (місія МВФ прибула у Київ 27 травня та працювала до 4 червня), вересня та грудня. У випадку успішних переглядів Україна зможе отримати двічі по SDR0,50 млрд (близько $0,72 млрд), а також ще SDR0,70 млрд (близько $1,01 млрд).

Загалом нова програма передбачає сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $136,5 млрд у базовому варіанті та $146,3 млрд - у негативному.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69816

https://www.youtube.com/watch?v=ecD39ojnQxQ

Теги: #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 09.06.2026
Зеленський просить Стефанчука опрацювати петицію щодо проєкту нового Цивільного кодексу

Зеленський просить Стефанчука опрацювати петицію щодо проєкту нового Цивільного кодексу

17:45 02.06.2026
Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів та іншого малого електротранспорту

Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів та іншого малого електротранспорту

13:50 27.05.2026
Рада перенесла розгляд змін до держбюджету на четвер

Рада перенесла розгляд змін до держбюджету на четвер

11:37 27.05.2026
Рада зняла з розгляду більшість законопроєктів, які планувалися до розгляду цього тижня

Рада зняла з розгляду більшість законопроєктів, які планувалися до розгляду цього тижня

20:02 26.05.2026
Понад 40 законопроєктів очікують підпису президента – Рух "Чесно"

Понад 40 законопроєктів очікують підпису президента – Рух "Чесно"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про відкриття переговорних кластерів: росіяни мають бачити, що ЄС виконує обіцянки і не здає своїх інтересів

Зеленський: Європі потрібен сильний голос у перемовинах, США готові підключатися до дипломатичних процесів

Єврокомісія вітає листа Зеленського до Путіна: Це ще одна демонстрація прагнення України до справжніх переговорів

Польща обмежила повітряний рух на кордоні з Білоруссю та Україною

РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський про відкриття переговорних кластерів: росіяни мають бачити, що ЄС виконує обіцянки і не здає своїх інтересів

Зеленський: Європі потрібен сильний голос у перемовинах, США готові підключатися до дипломатичних процесів

Україна очікує більш рішучих дій з боку ЄС щодо російського тіньового флоту – радник президента

Зеленський хоче запросити короля Чарльза ІІІ відвідати Україну – ЗМІ

Трамп заявляє, що США та Іран можуть укласти угоду за два або три дні

Єрусалимський патріарх може виступити посередником у переговорах між Росією та Україною – ЗМІ

Операція Irini в Середземному морі тепер проводитиметься і проти тіньового флоту РФ – Каллас

Каллас: санкції Заходу завдали збитків РФ до $1.5 трл, до нового пакету вже запропоновано 80 позицій

Стефанчук розраховує на продовження міжпарламентського діалогу між Україною та Вірменією

РФ втрачає вплив на Кавказі – голова комітету Ради з питань зовнішньої політики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА