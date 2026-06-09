Інтерфакс-Україна
Політика
13:24 09.06.2026

Зеленський: Європі потрібен сильний голос у перемовинах, США готові підключатися до дипломатичних процесів

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Зеленський: Європі потрібен сильний голос у перемовинах, США готові підключатися до дипломатичних процесів
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Європі потрібен сильний голос у перемовинах і бути серед тих, хто буде ухвалювати рішення, також США готові підключатися до дипломатичних процесів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Європі потрібен реальний і сильний голос в перемовинах і бути серед тих, хто буде ухвалювати рішення. Америка готова підключатися активно до дипломатичних процесів. Я вчора це вже обговорив з представниками президента США", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Таллінні.

Як повідомлялося раніше, Зеленський позитивно оцінив розмову з посланцями президента Дональда Трампа, сказавши, що вона була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві.

"Дуже позитивна розмова. Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України… Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві", – написав він у Телеграм.

Теги: #перемовини #європа #зеленський

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