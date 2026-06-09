Інтерфакс-Україна
Політика
10:44 09.06.2026

Україна очікує більш рішучих дій з боку ЄС щодо російського тіньового флоту – радник президента

2 хв читати
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Військові-морські сили держав-членів ЄС отримують право брати на абордаж судна, які можуть порушувати міжнародні норми мореплавства, однак Україна давно очікує більш рішучих дій у цьому напрямку, оскільки діяльність тіньового флоту РФ фіксується з 2023 року, заявив радник президента з санкційної політики Владислав Власюк.

"8 червня голова дипломатії ЄС Кая Каллас перед початком другого дня зустрічі міністрів оборони ЄС у Нікосії заявила про перехід заходів із протидії тіньовому флоту РФ на новий рівень. Відтепер у межах операції IRINI, спрямованої на забезпечення безпеки судноплавства в Середземному морі, військово-морські сили держав-членів ЄС отримують право брати на абордаж судна, які можуть порушувати міжнародні норми мореплавства – оглядати судна у випадках обґрунтованих сумнівів щодо його ідентифікації. Ми давно очікуємо більш чітких і рішучих дій у цьому напрямку з боку ЄС, оскільки діяльність російського тіньового флоту фіксується з 2023 року", – сказав Власюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він зазначив, що операцію IRINI вперше застосували проти тіньового флоту у 2026 році.

"1 червня інспекційна група піднялася на борт танкера MV Oneiroi в міжнародних водах Середземного моря. Судно перебуває під санкціями ЄС та України. Підставою стали підозри щодо використання неправдивого прапора та можливих зв'язків із транспортуванням російської нафти", – повідомив Власюк.

За його словами, робота IRINI була активною, але до останнього часу переважно обмежувалася спостереженням, радіоперевірками та інспекціями за згодою капітанів.

"Перехід до фізичних перевірок у ризикових випадках є логічним посиленням інструментарію, але все ще запізнілим відносно масштабів проблеми", – зауважив радник президента.

Власюк наголосив, що залишається невирішеною проблема транспортування російської нафти через північні морські маршрути ЄС – від Фінської затоки та Балтійського моря через Данські протоки до Північного моря.

"Попри зусилля окремих держав, зокрема Швеції, яка від початку року затримала вже чотири судна, а одне з них навіть може бути передане Україні, цей шлях і надалі активно використовується росією для експорту нафти та фінансування своєї воєнної машини. Україна підтримує посилення практичних заходів і розраховує на подальше розширення обмежень щодо морських перевезкнь російської нафти та нафтопродуктів у межах ЄС", – резюмував він.

Теги: #власюк #санкції #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 09.06.2026
Фредеріксен: Маємо ще тісніше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську

Фредеріксен: Маємо ще тісніше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську

19:54 08.06.2026
Єврокомісарка Кос: Процес розширення не передбачає встановлення конкретних дат, важливі реформи

Єврокомісарка Кос: Процес розширення не передбачає встановлення конкретних дат, важливі реформи

14:43 08.06.2026
Каллас: санкції Заходу завдали збитків РФ до $1.5 трл, до нового пакету вже запропоновано 80 позицій

Каллас: санкції Заходу завдали збитків РФ до $1.5 трл, до нового пакету вже запропоновано 80 позицій

13:55 08.06.2026
21-й пакет санкцій для РФ може бути прийнятий цього тижня

21-й пакет санкцій для РФ може бути прийнятий цього тижня

11:46 08.06.2026
Зеленський: Саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію

Зеленський: Саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію

20:03 05.06.2026
Голова ЄК вважає можливим вступ Чорногорії в ЄС до 2028 року

Голова ЄК вважає можливим вступ Чорногорії в ЄС до 2028 року

19:08 05.06.2026
Голова Євроради заявив про вивчення шляхів прискорення процесу вступу в ЄС країн-кандидатів

Голова Євроради заявив про вивчення шляхів прискорення процесу вступу в ЄС країн-кандидатів

18:33 05.06.2026
РФ впевнено набуває статусу "держави-банкрута" – радник президента про економічний форум в Санкт-Петербурзі

РФ впевнено набуває статусу "держави-банкрута" – радник президента про економічний форум в Санкт-Петербурзі

18:04 05.06.2026
ЄС і далі посилюватиме візовий режим для росіян – представник ЄК

ЄС і далі посилюватиме візовий режим для росіян – представник ЄК

13:59 05.06.2026
ЄБРР і ЄС запускають програму підтримки приватного сектору України на EUR135 млн

ЄБРР і ЄС запускають програму підтримки приватного сектору України на EUR135 млн

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія вітає листа Зеленського до Путіна: Це ще одна демонстрація прагнення України до справжніх переговорів

Польща обмежила повітряний рух на кордоні з Білоруссю та Україною

РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

ОСТАННЄ

Зеленський хоче запросити короля Чарльза ІІІ відвідати Україну – ЗМІ

Трамп заявляє, що США та Іран можуть укласти угоду за два або три дні

Зеленський просить Стефанчука опрацювати петицію щодо проєкту нового Цивільного кодексу

Єрусалимський патріарх може виступити посередником у переговорах між Росією та Україною – ЗМІ

Операція Irini в Середземному морі тепер проводитиметься і проти тіньового флоту РФ – Каллас

Стефанчук розраховує на продовження міжпарламентського діалогу між Україною та Вірменією

РФ втрачає вплив на Кавказі – голова комітету Ради з питань зовнішньої політики

Фон дер Ляєн привітала Пашиняна з перемогою на виборах: Вірменія може на нас розраховувати

Партія Пашиняна набрала 49,81% голосів, до парламенту пройдуть три опозиційні сили – попередні дані ЦВК

Майже 34% виборців проголосували у Вірменії на парламентських виборах на 14:00

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА