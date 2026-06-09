Зеленський хоче запросити короля Чарльза ІІІ відвідати Україну – ЗМІ

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Президент України Володимир Зеленський планує запросити короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ з державним візитом до України вже цього року, пише британська The Guardian.

"Сьогодні я дуже хочу запросити його (короля – ІФ-У). Не знаю, як це з точки зору безпеки. Так, звичайно, ми дуже хочемо побачити його в Україні. Не знаю, як це буде цього року, чи це взагалі можливо, але, звичайно, ми хочемо його побачити", – сказав він в інтерв'ю для видання.

Це зробить монарха найвищим за рангом представником королівської родини, який відвідає Київ з часу початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський зазначив, що його пов'язують тісні стосунки з королем, з яким він неодноразово зустрічався, зокрема коли той публічно висловив підтримку після гучного візиту Зеленського до Білого дому минулого року.

Зеленський зазначив, що Чарльз продовжує підтримувати Україну, але відмовився розкривати, як саме. "Відповідати на такі питання має його величність", – сказав він.

Але він додав: "У нас дуже добрі стосунки, знаєте. Сьогодні вранці, коли я розмовляв по телефону з дружиною, з усією повагою до Кіра (Стармера – ІФ-У), але моя дружина, звісно, спочатку передала найкращі вітання його величності, а потім, звісно, прем'єр-міністру. Тож, звісно, ми, як і Україна, любимо його величність".

Софі, герцогиня Единбурзька, та принцеса Анна – єдині діючі члени королівської родини, які відвідали Україну з 2022 року.

Однак принц Гаррі побував там тричі, зокрема у вересні минулого року, коли він заявив, що хоче зробити "все можливе", аби допомогти у реабілітації тисяч військовослужбовців, які постраждали під час війни.

Як повідомлялось, у понеділок Чарльз ІІІ прийняв президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці. Це четверта аудієнція Зеленського із Чарльзом ІІІ, король неодноразово висловлював свою підтримку Україні.