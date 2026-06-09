Інтерфакс-Україна
Політика
09:54 09.06.2026

Зеленський хоче запросити короля Чарльза ІІІ відвідати Україну – ЗМІ

2 хв читати
Зеленський хоче запросити короля Чарльза ІІІ відвідати Україну – ЗМІ
Фото: https://x.com/RoyalFamily/

Президент України Володимир Зеленський планує запросити короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ з державним візитом до України вже цього року, пише британська The Guardian.

"Сьогодні я дуже хочу запросити його (короля – ІФ-У). Не знаю, як це з точки зору безпеки. Так, звичайно, ми дуже хочемо побачити його в Україні. Не знаю, як це буде цього року, чи це взагалі можливо, але, звичайно, ми хочемо його побачити", – сказав він в інтерв'ю для видання.

Це зробить монарха найвищим за рангом представником королівської родини, який відвідає Київ з часу початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський зазначив, що його пов'язують тісні стосунки з королем, з яким він неодноразово зустрічався, зокрема коли той публічно висловив підтримку після гучного візиту Зеленського до Білого дому минулого року.

Зеленський зазначив, що Чарльз продовжує підтримувати Україну, але відмовився розкривати, як саме. "Відповідати на такі питання має його величність", – сказав він.

Але він додав: "У нас дуже добрі стосунки, знаєте. Сьогодні вранці, коли я розмовляв по телефону з дружиною, з усією повагою до Кіра (Стармера – ІФ-У), але моя дружина, звісно, спочатку передала найкращі вітання його величності, а потім, звісно, прем'єр-міністру. Тож, звісно, ми, як і Україна, любимо його величність".

Софі, герцогиня Единбурзька, та принцеса Анна – єдині діючі члени королівської родини, які відвідали Україну з 2022 року.

Однак принц Гаррі побував там тричі, зокрема у вересні минулого року, коли він заявив, що хоче зробити "все можливе", аби допомогти у реабілітації тисяч військовослужбовців, які постраждали під час війни.

Як повідомлялось, у понеділок Чарльз ІІІ прийняв президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці. Це четверта аудієнція Зеленського із Чарльзом ІІІ, король неодноразово висловлював свою підтримку Україні.

 

Теги: #запрошення #чарльз #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 09.06.2026
Зеленський: Частина оточення Путіна хоче зупинити війну через стан економіки РФ

Зеленський: Частина оточення Путіна хоче зупинити війну через стан економіки РФ

00:25 09.06.2026
Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича від продажу ФК "Челсі" на захист українського неба

Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича від продажу ФК "Челсі" на захист українського неба

00:02 09.06.2026
Зеленський назвав зняття українських прапорів у Британії помилкою, що може зашкодити дружбі

Зеленський назвав зняття українських прапорів у Британії помилкою, що може зашкодити дружбі

22:53 08.06.2026
Дуже позитивна розмова з посланцями Трампа була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві – Зеленський

Дуже позитивна розмова з посланцями Трампа була присвячена перспективам саміту G7 та настроям у Москві – Зеленський

22:21 08.06.2026
Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

Зеленський поговорив телефоном із Віткоффом та Кушнером

20:00 08.06.2026
Зеленський зустрівся с королем Чарльзом ІІІ

Зеленський зустрівся с королем Чарльзом ІІІ

14:14 08.06.2026
Літак Зеленського очікується в Молдові в понеділок ввечері – авіаресурс

Літак Зеленського очікується в Молдові в понеділок ввечері – авіаресурс

13:50 08.06.2026
Сікорський закликав не допустити ситуації, коли Зеленський втратить орден Білого Орла, а Шредер його збереже

Сікорський закликав не допустити ситуації, коли Зеленський втратить орден Білого Орла, а Шредер його збереже

12:35 08.06.2026
Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

11:46 08.06.2026
Зеленський: Саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію

Зеленський: Саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія вітає листа Зеленського до Путіна: Це ще одна демонстрація прагнення України до справжніх переговорів

Польща обмежила повітряний рух на кордоні з Білоруссю та Україною

РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

ОСТАННЄ

Трамп заявляє, що США та Іран можуть укласти угоду за два або три дні

Зеленський просить Стефанчука опрацювати петицію щодо проєкту нового Цивільного кодексу

Єрусалимський патріарх може виступити посередником у переговорах між Росією та Україною – ЗМІ

Операція Irini в Середземному морі тепер проводитиметься і проти тіньового флоту РФ – Каллас

Каллас: санкції Заходу завдали збитків РФ до $1.5 трл, до нового пакету вже запропоновано 80 позицій

Стефанчук розраховує на продовження міжпарламентського діалогу між Україною та Вірменією

РФ втрачає вплив на Кавказі – голова комітету Ради з питань зовнішньої політики

Фон дер Ляєн привітала Пашиняна з перемогою на виборах: Вірменія може на нас розраховувати

Партія Пашиняна набрала 49,81% голосів, до парламенту пройдуть три опозиційні сили – попередні дані ЦВК

Майже 34% виборців проголосували у Вірменії на парламентських виборах на 14:00

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА