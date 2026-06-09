Інтерфакс-Україна
Політика
09:37 09.06.2026

Трамп заявляє, що США та Іран можуть укласти угоду за два або три дні

1 хв читати
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

У США та Ірану є можливість домогтися угоди вже через два – три дні, заявив у вівторок американський президент Дональд Трамп.

"Ормузька протока тоді відразу відкриється. Вона відкриється негайно після підписання документа, яке може відбутися через два-три дні", – наводить CNN слова президента.

"Ми переживаємо останні муки народження дуже, дуже гарної угоди, яка не дасть змоги Ірану жодним чином отримати ядерну зброю", – продовжив Трамп.

На його думку, жодних невирішених питань більше не залишилося, і сторони "дуже близькі" до домовленостей. Однак, додав Трамп, морська блокада США іранських портів залишається чинною.

Водночас раніше Трамп обіцяв, що США в найближчі два тижні оголосять про "повну перемогу" над Іраном і укладуть остаточну угоду. Також президент висловив припущення, що Ізраїль не стане знову завдавати ударів по Ірану.

Теги: #іран #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:51 09.06.2026
США на Радбезі ООН закликали негайно домовитися про припинення вогню: війна в Україні має закінчитися зараз. Досить вже

США на Радбезі ООН закликали негайно домовитися про припинення вогню: війна в Україні має закінчитися зараз. Досить вже

20:58 08.06.2026
Нетаньягу заявив про зупинення ізраїльських атак на Іран

Нетаньягу заявив про зупинення ізраїльських атак на Іран

20:55 08.06.2026
Johnson & Johnson купить біотехнологічну Firefly Bio за $1 млрд

Johnson & Johnson купить біотехнологічну Firefly Bio за $1 млрд

13:12 08.06.2026
Трамп закликав Ізраїль та Іран припинити бойові дії

Трамп закликав Ізраїль та Іран припинити бойові дії

08:14 08.06.2026
Іран випустив 11 балістичних ракет по Ізраїлю, Ізраїль завдає ударів у відповідь – посол

Іран випустив 11 балістичних ракет по Ізраїлю, Ізраїль завдає ударів у відповідь – посол

00:01 08.06.2026
Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, Трамп закликав утриматися від відповіді і заявив про наближення угоди з Тегераном

Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, Трамп закликав утриматися від відповіді і заявив про наближення угоди з Тегераном

23:37 05.06.2026
Трамп має намір скоротити штат Національної розвідки

Трамп має намір скоротити штат Національної розвідки

21:38 05.06.2026
Трамп заявив, що не заперечує, якщо Україна та Росія досягнуть миру без участі США

Трамп заявив, що не заперечує, якщо Україна та Росія досягнуть миру без участі США

21:07 05.06.2026
Іран не готовий на мирну угоду зі США, допоки Вашингтон не розморозить $24 млрд іранських активів - радник Хаменеї

Іран не готовий на мирну угоду зі США, допоки Вашингтон не розморозить $24 млрд іранських активів - радник Хаменеї

15:46 03.06.2026
Трамп вважає, що дует Рубіо і Венса майже непереможний на виборах

Трамп вважає, що дует Рубіо і Венса майже непереможний на виборах

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія вітає листа Зеленського до Путіна: Це ще одна демонстрація прагнення України до справжніх переговорів

Польща обмежила повітряний рух на кордоні з Білоруссю та Україною

РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

ОСТАННЄ

Зеленський просить Стефанчука опрацювати петицію щодо проєкту нового Цивільного кодексу

Єрусалимський патріарх може виступити посередником у переговорах між Росією та Україною – ЗМІ

Операція Irini в Середземному морі тепер проводитиметься і проти тіньового флоту РФ – Каллас

Каллас: санкції Заходу завдали збитків РФ до $1.5 трл, до нового пакету вже запропоновано 80 позицій

Стефанчук розраховує на продовження міжпарламентського діалогу між Україною та Вірменією

РФ втрачає вплив на Кавказі – голова комітету Ради з питань зовнішньої політики

Зеленський: Саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію

Фон дер Ляєн привітала Пашиняна з перемогою на виборах: Вірменія може на нас розраховувати

Партія Пашиняна набрала 49,81% голосів, до парламенту пройдуть три опозиційні сили – попередні дані ЦВК

Майже 34% виборців проголосували у Вірменії на парламентських виборах на 14:00

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА