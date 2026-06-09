Трамп заявляє, що США та Іран можуть укласти угоду за два або три дні

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

У США та Ірану є можливість домогтися угоди вже через два – три дні, заявив у вівторок американський президент Дональд Трамп.

"Ормузька протока тоді відразу відкриється. Вона відкриється негайно після підписання документа, яке може відбутися через два-три дні", – наводить CNN слова президента.

"Ми переживаємо останні муки народження дуже, дуже гарної угоди, яка не дасть змоги Ірану жодним чином отримати ядерну зброю", – продовжив Трамп.

На його думку, жодних невирішених питань більше не залишилося, і сторони "дуже близькі" до домовленостей. Однак, додав Трамп, морська блокада США іранських портів залишається чинною.

Водночас раніше Трамп обіцяв, що США в найближчі два тижні оголосять про "повну перемогу" над Іраном і укладуть остаточну угоду. Також президент висловив припущення, що Ізраїль не стане знову завдавати ударів по Ірану.