Інтерфакс-Україна
Політика
09:24 09.06.2026

Зеленський просить Стефанчука опрацювати петицію щодо проєкту нового Цивільного кодексу

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Зеленський просить Стефанчука опрацювати петицію щодо проєкту нового Цивільного кодексу

Президент України Володимир Зеленський просить голову Верховної Ради Руслана Стефанчука опрацювати петицію щодо проєкту нового Цивільного кодексу (законопроект №15150).

"Я звернувся до голови Верховної Ради України Р. Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", – йдеться у відповіді Зеленського на петицію.

Також він звернув увагу, що серед повноважень президента відсутні ті, які дозволяють ініціювання зняття з розгляду парламенту законопроєкти, які внесені іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи.

Як повідомлялося, 13 травня петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом не допустити ухвалення Верховною Радою нового Цивільного кодексу (законопроект №15150) набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Також в петиції авторка закликає звернутися до Кабінету міністрів та Міністерства юстиції з проханням напрацювати разом із правозахисною, професійною спільнотами та громадянським суспільством комплексні зміни до цивільного законодавства України, що відповідатимуть євроінтеграційним вимогам та забезпечуватимуть розширення та дотримання прав людини, зокрема прав жінок, дітей, ЛГБТ, людей з інвалідністю, а також військових, ветеранів і ветеранок.

Верховна Рада на пленарному засіданні 28 квітня прийняла в першому читанні за основу проєкт Цивільного кодексу України (законопроєкт № 15150), який викликав критику з боку юридичної спільноти, бізнесу та громадськості.

 

Теги: #цивільний_кодекс #рада #петиція

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