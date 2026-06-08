Єрусалимський патріарх може виступити посередником у переговорах між Росією та Україною – ЗМІ

Єрусалимський патріарх Феофіл III може виступити посередником у можливих перемовинах між Росією та Україною, повідомляє новинний портал Ynet.

"Президент США Дональд Трамп погодився, щоб православний патріарх Єрусалиму Феофіл III виступив посередником між Росією та Україною в переговорах про припинення вогню", – пише видання з посиланнями на джерела, обізнані з подробицями зустрічі, яка відбулася між ними минулого четверга в Білому домі у Вашингтоні.

За даними тих же джерел, зустріч тривала близько 40 хвилин. Серед іншого, на ній обговорювалася можливість того, що патріарх допоможе налагодити канал діалогу між Москвою та Києвом.

Феофіл вважається фігурою, яка користується довірою в обох країнах завдяки своєму статусу в православному світі та минулій участі в ініціативах і переговорах дипломатичного та гуманітарного характеру.

Крім того, релігійний лідер, як очікується, проведе наприкінці місяця зустріч із Володимиром Путіним у рамках зусиль з просування цієї ініціативи. За словами джерел видання, головна перевага патріарха полягає в тому, що він є "фігурою, яка не асоціюється з політикою і спирається на релігійну та моральну довіру".

У оточенні Феофіл III вважають, що Трамп зацікавлений у досягненні значного прогресу принаймні на одному з головних конфліктних майданчиків світу, і що будь-який прогрес у питанні України може вплинути також на стратегічні пріоритети Вашингтону на інших аренах.

Під час зустрічі патріарх вручив Трампу почесний титул "Великого хрестоносця" Ордена Хрестоносців Святого Гробу – одну з найвищих нагород Грецької православної патріархії Єрусалима.