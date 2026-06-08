Операція Irini в Середземному морі тепер проводитиметься і проти тіньового флоту РФ – Каллас

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Глава дипломатії Європейського союзу Кая Каллас повідомила про розширення військової операції ЄС Irini, яка проводиться у Середземному морі, на кораблі російського тіньового флоту.

"Що стосується свободи судноплавства або морської безпеки, як такої, ми також обговоримо тіньовий флот. Наша операція Irini змінила правила застосування бойових дій і тепер також почала висадку на кораблі. Також ідея полягає в тому, щоб змінити найкращі практики, що різні країни роблять з цими кораблями, тому що це дійсно становить небезпеку, і, звичайно, ідея також полягає в тому, щоб стримати Росію від фінансування цієї війни", – сказала Каллас в понеділок після прибуття до Кіпру, де відбудеться неформальне засідання міністрів оборони країн-членів ЄС.

За її словами, в Нікосії буде обговорене "те, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні, а також, як дійсно змусити наші оборонні галузі працювати разом". "Це те, що обговорюватимуть міністри. У нас також є різні пропозиції на столі, що ми можемо просувати далі", – сказала вона.

Також глава дипломатії ЄС зазначила необхідність посилення тиску на РФ і підтримки України, звернувши увагу на ескалацію російських атак. "Спочатку вони повинні почати з припинення вогню, щоб сісти за стіл переговорів. Але водночас ми також бачимо певні рухи всередині Росії, що вони незадоволені продовженням цієї війни. Ось чому нам потрібно чинити на них більший тиск", – сказала Каллас.

Крім того, глава європейської дипломатії розповіла, що після зміни керівництва уряду в Угорщині "ми продовжуємо розблокування EUR6,6 млрд в рамках Європейського фонду миру".

"Тож сьогодні ми також обговорюємо, як використовувати ці кошти. Як ви знаєте, початкова ідея полягала в тому, щоб відшкодувати внески, розподілити тягар. Але, звичайно, зараз також постає питання, чи слід зосередитися на більшій допомозі Україні, чи на відшкодуванні тих внесків, які вже були зроблені. Тож ми висунули пропозицію, компроміс, який враховує обидві сторони, але я думаю, що розблокування 6,6 мільярда євро – це дуже, дуже важливий крок, над яким ми працюємо", – розповіла Каллас.

Вона зазначила, що щодо цих коштів "ще тривають обговорення": "Ми подали цю пропозицію, держави-члени повинні погодитися, а потім ми можемо рухатися далі, тому я не можу передбачити терміни".

При цьому на питання контролю використання Україною цих коштів глава європейської дипломатії відповіла, що це "обговорюється вже досить давно". "У нас є чіткі умови, коли йдеться про закупівлю можливостей. У нас також є чіткі умови, коли йдеться про реформи, які вони повинні провести. Але водночас ми постійно наголошуємо на тому, що нагальні потреби України мають бути найвищим пріоритетом, тому що їм потрібно захищати себе та свою систему протиповітряної оборони, що найважливіше", – сказала вона.

Стосовно перемовин про завершення війни, Каллас наголосила, що "ми повинні пам’ятати про наші основні європейські інтереси, бо є також деякі питання, які нас турбують, коли йдеться про послаблення санкцій, коли йдеться про розморожування активів, і для цього нам також потрібно побачити дотримання деяких основних європейських інтересів безпеки".

Середземноморська операція Військово-морських сил ЄС "Іріні" була розпочата 31 березня 2020 року з залученням повітряних, морських та супутникових сил. Першочерговою її місією було забезпечення ембарґо ООН на постачання зброї Лівії. У березні 2025 року мандат операції було розширено, до нього було включено моніторинг, спостереження та збір інформації про додаткову незаконну діяльність, окрім торгівлі зброєю та нафтою. Наразі її мандат діє до кінця березня 2027 року.