Каллас: санкції Заходу завдали збитків РФ до $1.5 трл, до нового пакету вже запропоновано 80 позицій

Західні санкції, які були застосовано по відношенню до Росії з метою тиску для припинення війни, яку вона веде проти України, вже завдали Москві збитків до 1.5 трильйона доларів. До нового пакету санкцій вже запропоновано 80 нових позицій.

Про це у понеділок в Лефкосії головуючого в Європейському союзі Кіпру по завершенню неформального засідання міністрів оборони ЄС повідомила Високий представник ЄС Кая Каллас.

"Обмін думками міністрів сьогодні ще раз продемонстрував сильну єдність у підтримці України, а також у посиленні тиску на Росію. Цифри говорять самі за себе: західні санкції вже коштували Москві приблизно від 1,2 до 1,5 трильйона доларів. Для Ради з питань закордонних справ наступного тижня (відбудеться 15 червня – ІФ-У) мої служби запропонували понад 80 нових списків, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу, порушників прав людини та пропагандистів. Цеглинка за цеглиною ми руйнуємо основи воєнної економіки Росії", – деталізувала вона.

Каллас також нагадала, що Угорщина знімає своє вето на блокування 6,6 млрд євро Європейського фонду миру. "Я пропоную використати ці кошти для відшкодування державам-членам за минулі поставки зброї, для фінансування нових спільних закупівель та для підтримки операцій у місії EUMAM Україна", – повідомила Високий представник.

Крім того, за її словами, міністри розглянули питання поглиблення співпраці з Україною в оборонно-промисловій сфері, зокрема у сфері протиповітряної оборони, яка "зараз є найбільш необхідною потужністю, і це має йти пліч-о-пліч зі сприянням виробництву українських систем у Європейському Союзі та створенням європейських компаній в Україні". "Кредит у розмірі 90 млрд євро для України готовий до видачі, а перша виплата у розмірі 5,9 млрд євро буде спрямована на безпілотники цього місяця. При розподілі фінансування потреби України є пріоритетом", – наголосила Каллас.