Стефанчук розраховує на продовження міжпарламентського діалогу між Україною та Вірменією

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує на продовження міжпарламентського діалогу між Україною та Вірменією.

"Провів телефонну розмову з головою Національних зборів Республіки Вірменія Аленом Симоняном. Привітав із переконливою перемогою партії "Громадянський договір" на парламентських виборах та з оновленим мандатом довіри від громадян Вірменії… Розраховую на продовження активного міжпарламентського діалогу між Україною та Вірменією", – повідомив Стефанчук у соціальній мережі X у понеділок.

Він підкреслив, що Україна поважає вибір вірменського народу.

"Вільні вибори, сильний парламент і довіра громадян до демократичних інституцій зміцнюють державу", – зазначив спікер українського парламенту.

За словами Стефанчука, сторони підтвердили важливість конструктивного діалогу та практичної співпраці між Верховною Радою України та Національними зборами Республіки Вірменія – на основі взаємної поваги, суверенітету та міжнародного права.

Стефанчук також повідомив, що запросив Симоняна відвідати Київ.

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Вірменії, що відбулися у неділю, партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" отримала 49,81% голосів після підрахунку 100% бюлетенів, за попередніми даними ЦВК. У партії "Сильна Вірменія" Самвела Карапетяна 23,29%. На третьому місці блок "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна з 9,94%. За партію Гагіка Царукяна "Процвітаюча Вірменія" проголосували 4%.

Прохідний бар’єр для партій становить 4%, для блоків – 8%. Таким чином, опозиція в сумі набрала 37,23% голосів.