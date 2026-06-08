Інтерфакс-Україна
Політика
12:23 08.06.2026

РФ втрачає вплив на Кавказі – голова комітету Ради з питань зовнішньої політики

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РФ втрачає вплив на Кавказі – голова комітету Ради з питань зовнішньої політики
Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Росія втрачає союзника і вплив на Кавказі, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Результати виборів у Вірменії, на яких перемогли прозахідні, проєвропейські сили, є позитивним як для самої Вірменії, так і для України і Європи. Росія втрачає свого союзника і свій вплив на Кавказі. Для Вірменії Росія стала токсичною і Вірменія намагається стати частиною Заходу, частиною Європи з її демократичними цінностями", – сказав Мережко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За його словами, перемога у Вірменії прозахідних сил є одночасно поразкою Кремля і стратегічно послаблює Росію.

"Хоча у Вірменії все ще залишається серйозний економічний і навіть військовий вплив росії, однак громадяни Вірменії обирають рух у бік західної демократії і Європи", – підкреслив Мережко.

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Вірменії, що відбулися у неділю, партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" отримала 49,81% голосів після підрахунку 100% бюлетенів, за попередніми даними ЦВК.

У партії "Сильна Вірменія" Самвела Карапетяна 23,29%. На третьому місці блок "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна з 9,94%. За партію Гагіка Царукяна "Процвітаюча Вірменія" проголосували 4%.

Прохідний бар’єр для партій становить 4%, для блоків – 8%. Таким чином, опозиція в сумі набрала 37,23% голосів.

Теги: #мережко #вплив #кавказ #рф

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