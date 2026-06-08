Зеленський: Саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський привітав чинного прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, чия партія "Громадянський договір" набрала на парламентських виборах у неділю 49,81% за результатами підрахунку 100% голосів виборців.

"Вітаю Вірменію з проведенням демократичних, вільних виборів та Нікола Пашиняна – з перемогою. І це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності й права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху", – написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок.

Він наголосив, що Україна готова до розширення співпраці, і "саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою".

"Це тест для Євросоюзу. Важливо не втрачати часу та можливостей", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, опозиція на виборах у Вірменії в сумі набрала 37,23% голосів: у партії "Сильна Вірменія" Самвела Карапетяна 23,29%, на третьому місці блок "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна з 9,94%, за партію Гагіка Царукяна "Процвітаюча Вірменія" проголосували 4%. Прохідний бар’єр для партій становить 4%, для блоків – 8%. ЦВК Вірменії оприлюднить остаточні дані голосування протягом поточного тижня.