Інтерфакс-Україна
Політика
10:28 08.06.2026

Фон дер Ляєн привітала Пашиняна з перемогою на виборах: Вірменія може на нас розраховувати

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Фон дер Ляєн привітала Пашиняна з перемогою на виборах: Вірменія може на нас розраховувати

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала чинного прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, чия партія "Громадянський договір" набрала на парламентських виборах у неділю 49,81% за результатами підрахунку 100% голосів виборців.

"Шановний Ніколе, вітаємо з Вашою виборчою перемогою. Дух Оксамитової революції, яку ви очолили у 2018 році, живий і процвітає. Ми високо цінуємо наше партнерство з демократичною Вірменією, яка дедалі ближче наближається до Європи. Вірменія може на нас розраховувати", – написала фон дер Ляєн у соціальній мережі Х у понеділок вранці.

Як повідомлялося, опозиція на виборах у Вірменії в сумі набрала 37,23% голосів: у партії "Сильна Вірменія" Самвела Карапетяна 23,29%, на третьому місці блок "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна з 9,94%, за партію Гагіка Царукяна "Процвітаюча Вірменія" проголосували 4%. Прохідний бар’єр для партій становить 4%, для блоків – 8%. ЦВК Вірменії оприлюднить остаточні дані голосування протягом поточного тижня.

Теги: #ляєн #пашинян

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