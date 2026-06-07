Інтерфакс-Україна
Політика
16:34 07.06.2026

Майже 34% виборців проголосували у Вірменії на парламентських виборах на 14:00

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Майже 34% виборців проголосували у Вірменії на парламентських виборах на 14:00

На парламентських виборах у Вірменії станом на 14:00 за місцевим часом проголосували 33,84% виборців, заявили в ЦВК республіки.

За даними ЦВК, право на голосування у Вірменії мають 2 млн 503 тис. 976 осіб, станом на 14:00 проголосували 847 тис. 226 осіб.

У виборах беруть участь 18 політичних сил, мінімальний поріг явки законом не встановлено. Вибори визнають такими, що відбулися, за будь-якої кількості тих, хто проголосував. Вибори відбуваються за пропорційною виборчою системою.

Теги: #парламентські_вибори #голосування #вірменія

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