Майже 34% виборців проголосували у Вірменії на парламентських виборах на 14:00

На парламентських виборах у Вірменії станом на 14:00 за місцевим часом проголосували 33,84% виборців, заявили в ЦВК республіки.

За даними ЦВК, право на голосування у Вірменії мають 2 млн 503 тис. 976 осіб, станом на 14:00 проголосували 847 тис. 226 осіб.

У виборах беруть участь 18 політичних сил, мінімальний поріг явки законом не встановлено. Вибори визнають такими, що відбулися, за будь-якої кількості тих, хто проголосував. Вибори відбуваються за пропорційною виборчою системою.