Депутати Європарламенту ініціюватимуть призначення високорівневого європейського переговорника у перемовинах стосовно України

Комітет у закордонних справах Європарламенту офіційно закликав Єврокомісію та країни ЄС вивчити можливість призначення високорівневого європейського переговорника з чітко визначеним мандатом для представництва Брюсселя на майбутніх дипломатичних треках щодо завершення війни.

Цю ініціативу внесли до спеціальної доповіді, яку схвалили 54 голосами проти 17, повідомляється на сайті Європарламенту. Звіт ухвалено у середу та буде винесено на подальше голосування парламенту в цілому.

В звіті також пропонується засудити позицію США щодо того, що гарантії безпеки США для України залежать від виведення останньої з Донбасу

"У середу Комітет із закордонних справ ухвалив звіт, з 54 голосами "за", 17 "проти" та 5 утрималися, звіт, що оцінює останні події в Україні та її прогрес у реформах, пов’язаних із процесом подачі заявок на членство в ЄС".

Повідомляється, що у тексті депутати Європарламенту підтверджують, що нічого, що стосується України, не має вирішуватися без України, коли йдеться про завершення російської агресивної війни, і нічого не слід вирішувати щодо Європи без Європи, адже будь-яка угода матиме глибокі наслідки для європейської безпеки. "З цією метою вони закликають Комісію та країни ЄС розглянути можливість призначення високорівневого європейського переговорника з чітко визначеним мандатом для представлення ЄС у дипломатичних переговорах", – йдеться у повідомленні.

Вони також засуджують позицію США щодо того, що гарантії безпеки США для України залежать від виведення останньої з Донбасу, наполягаючи натомість на тому, щоб Україні надали достовірні гарантії безпеки, зокрема країни ЄС разом із партнерами та союзниками, після офіційного завершення війни.

Звіт високо оцінює надзвичайні зусилля України щодо зміцнення демократичних інститутів і захисту розподілу влади під час війни. Водночас депутати Європарламенту заявляють, що необхідно вирішити нещодавнє погіршення відносин між законодавчою та виконавчою гілками для сприяння розподілу повноважень і захисту багатопартійного плюралізму.

Депутати Європарламенту вітають прогрес України в судовій реформі та боротьбі з корупцією, закликаючи до подальших реформ у цих критично важливих сферах. Вони наголошують, що міцна основа верховенства права забезпечить прозорість і підзвітність у процесах реконструкції та економічного відновлення, покращуючи інвестиційний клімат і довіру міжнародних партнерів.

"У звіті йдеться, що Україна має більше робити для забезпечення цілісності посадовців суду через прозорі призначення та щоб антикорупційні органи були вільними від політичного втручання. Депутати Європарламенту також закликають до подальших заходів для підтримки свободи вираження поглядів і незалежності медіа", – наголошено у повідомленні.

Щодо майбутніх виборів, депутати Європарламенту наголошують на важливості достатнього часу для виконання необхідних стандартів і умов для вільних і чесних виборів після скасування воєнного стану, відкидаючи тиск адміністрації США на Україну щодо проведення виборів, оскільки війна з Росією ще триває.

У тексті депутати Європарламенту Комітету з закордонних справ також підтверджують свою тверду переконаність, що Росія має заплатити за руйнування, які вона завдала в Україні. Вони підкреслюють необхідність передбачуваної багаторічної фінансової підтримки ЄС для України, щоб допомогти країні покрити витрати на відновлення та оборону без щорічної невизначеності. Хоча вони вітають нещодавно затверджений ЄС кредит на підтримку України, депутати Європарламенту шкодують, що Комісія та Рада не погодилися використовувати грошові залишки, пов’язані з російськими суверенними активами, і закликають продовжити роботу над технічними та правовими аспектами такого кредиту.

"Україна доводить, що з рішучістю та рішучістю вона одночасно може чинити опір агресії, захищатися і розпочати шлях до членства в ЄС. Цей шлях призведе до глибоких реформ як для країни, так і для суспільства, тим самим забезпечуючи Україну майбутнім у сильнішому Європейському Союзі", – сказав доповідач Міхаель Галер (ЄНП, Німеччина).

Зазначається, що звіт наразі буде внесено на голосування в Європейському парламенті загалом.