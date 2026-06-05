Трамп має намір скоротити штат Національної розвідки

Президент США Дональд Трамп має намір скоротити штат співробітников Національної розвідки, повідомляє в п'ятницю The Wall Street Journal (WSJ).

"Президент Трамп заявив, що хоче, щоб Білл Пулте, майбутній виконувач обов'язків директора Національної розвідки, розпочав процес звільнення великої кількості співробітників у межах перебудови розвідувального співтовариства США", - пише видання з посиланням на інтерв'ю Трампа.

В інтерв'ю WSJ у п'ятницю Трамп сказав, що в приватному порядку повідомив Пулте, що вважає Управління директора Національної розвідки (ODNI), яке курирує 18 федеральних розвідувальних агентств і підрозділів, непотрібним і занадто великим. "Я хотів би бачити його меншим. Думаю, там багато людей, яким там не місце", - сказав Трамп в інтерв'ю.

Президент США зазначив, що у відомстві працюють співробітники, які залишилися ще з часів адміністрацій колишніх президентів США Джо Байдена та Барака Обами.

Відповідаючи на запитання, чи закликає він Пулте звільняти людей, Трамп відповів, що хоче, щоб той "розпочав процес", додавши, що кандидат на постійну посаду в майбутньому має продовжити цю роботу. Трамп також висловив сподівання, що Пулте зможе почати проводити зміни в усьому розвідувальному співтоваристві до того, як буде затверджено постійного директора національної розвідки.

Призначення Вільяма Пулте

У вівторок Трамп оголосив про призначення директора Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) Вільяма Пулте виконувачем обов'язків керівника Національної розвідки. Пулте також є головою рад директорів іпотечних корпорацій Fannie Mae і Freddie Mac, які підпорядковані FHFA. Пулте продовжуватиме обіймати нинішні посади і в FHFA, і в Fannie Mae та Freddie Mac.

"Я призначаю директора Федерального агентства житлового фінансування Вільяма Пулте на посаду виконувача обов'язків директора Національної розвідки. Він має у своєму розпорядженні великий досвід у найчутливіших сферах, що стосуються США - безпеки та міцності ринків", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Наприкінці травня директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард повідомила про те, що залишає свою посаду. Це рішення Габбард обґрунтувала важкою хворобою чоловіка.

Призначення Пулте викликало сумніви як серед демократів, так і серед республіканців.