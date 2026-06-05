Економічний форум в РФ не мав би значення, якби не українські дрони над Петербургом і не лист Зеленського – Яценюк

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), в якому взяв участь Володимир Путін, став свідченням економічного банкрутства РФ, переконаний експрем'єр-міністр України (2014-16), голова Київського безпекового форуму (КБФ) Арсеній Яценюк

"Ти можеш розповідати все, що хочеш на своєму форумі економічного банкрутства Росії, але цифри говорять… про те, що Путін, почавши війну Росії проти України, знищив не просто завтрашній день Росії – він знищив сьогоднішній день Росії. Вся російська економіка перетворилась на один перегрітий військовий завод. І те, що він лепетав про промислове виробництво, це він також повинен подякувати українським Збройним силам, тому що їм треба виробляти щось для того, щоб, в тому числі, захищатися від України", – сказав Яценюк в ефірі телеканалу "Еспресо" в п'ятницю.

Коментуючи відкритий лист президента України Володимира Зеленського Володимиру Путіну з пропозицією зустрітись та обговорити завершення війни, він зазначив, що цей документ мав ключове значення для заходу.

"Зеленський в притаманній собі формі висловив базові умови проведення перемовин з Росією. Адже вони там (у листі – ІФ-У) чітко зашиті. І базова ключова умова – це зупинка вогню. Друга базова умова – це європейці повинні бути в переговорах. Третя базова умова – і тут Путін викрутив… що начебто Зеленський відмовився від гарантій США. Там цього ніде немає. Це він бреше, ну, як завжди… Тому, в принципі, вважаю, що це був правильний крок. І якби не українські дрони над Петербургом і не лист Зеленського до Путіна, то, напевно, цей форум не мав би жодного значення. Так що Путін має подякувати українським Збройним силам і листу Зеленського", – наголосив Яценюк.

Голова КБФ зазначив, що виступ Путіна був загалом антиамериканським, при тому що він і надалі намагається посилати сигнали президенту США Дональду Трампу, щоб так звані Анкориджські домовленості були реалізовані. "Чим далі іде час, тим взагалі менше і менше шансів на це. А я вже не кажу, що у зв'язку з наближенням проміжних виборів у Сполучених Штатах цих шансів практично залишився нуль", – сказав експрем'єр.

Він зазначив, що Путін продовжує "брязкати ядерною зброєю", але в цьому немає нічого нового. "Фактично у Путіна залишився і залишається один єдиний аргумент – це ядерна зброя. І цього аргументу завжди боявся Захід. І тому всі ці так звані теоретики – але це є не теоретики, це є автори російського нацизму, і це є автори російського геноциду, в першу чергу, проти України і українців – вони далі намагаються залякувати як Україну, так і Захід. Я тут бачу позитивну річ тільки одну: що Захід також читає це. І фактично Заходу так само оголосили ультиматум. І для Заходу дуже важливо усвідомити, що мирні переговори з Путінем можливі тільки в тому випадку, коли сила на нашій стороні. От тоді він буде перемовлятися", – резюмував Яценюк.

Як повідомлялося, Зеленський у відкритому листі до Путіна запропонував особисту зустріч для обговорення завершення війни і заявив, що Україна готова до прямих переговорів між лідерами двох держав. Трамп пізніше заявив, що загалом вважає таку зустріч позитивною.

Путін у відповідь заявив, що не має наміру проводити зустріч із Зеленським. "Не бачу сенсу нам зустрічатися, сенс української сторони – зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості", – заявив він у п'ятницю на пленарному засіданні в рамках Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму в РФ.

Зеленський розцінив відповідь Путіна як небажання завершувати війну та припустив, що це розчарувало багатьох лідерів у світі. Він зробив висновок, що Путін "не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені". "Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше", – резюмував президент України.