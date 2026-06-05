Туск поклав на українську сторону відповідальність у скандалі з присвоєнням підрозділу ССО імені Героїв УПА

Прем'єр Польщі Дональд Туск поклав на українську сторону відповідальність за вирішення напруженості у польсько-українських відносинах на тлі скандалу після присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА. Про це він сказав, повертаючись із Тивату в Чорногорії, де брав участь у саміті ЄС-Західні Балкани, повідомляє RMF24.

"Українська сторона сама спричинила цю проблему, тож нехай тепер шукає рішення. Мої люди зараз ведуть переговори з керівником канцелярії президента Зеленського паном Будановим (...). На даний момент вся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якимось чином вирішити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій", – наводить мовник висловлювання Туска на сайті у п'ятницю.

"Це ганьба, бо ми багато вклали, і я теж, щоб подолати демонів минулого", – додав він.

Заява прем'єр-міністра прозвучала у зв'язку з присвоєнням президентом Володимиром Зеленським почесного імені Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це викликало хвилю невдоволень в Польщі. Зокрема, президент Кароль Навроцький оголосив про наміри позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Цю найстарішу та найвищу державну нагороду Республіки Польща Зеленському вручив президент Анджей Дуда.

"Кожен має свою національну чутливість, і я розумію, що українці вшановуватимуть пам'ять тих, хто боровся проти радянського загарбника, але я не зрозумів би, якби вони водночас хотіли вшановувати тих, хто вбивав поляків – найближчих союзників (...). Підтримка та допомога Польщі та інших європейських держав, але особливо Польщі, для України – це те, на що нашим сусідам слід дуже зважати. Можливо, ці аргументи дійдуть до Києва. Якщо ні, то це означатиме, що не емпатія, а жорсткий бізнес визначатиме наші відносини", – продовжив Туск.

У контексті можливого вступу України до Європейського Союзу прем'єр-міністр зазначив, що "Польща та ЄС дотримуються позиції, що кожен, хто хоче приєднатися до європейської спільноти, повинен відповідати необхідним критеріям".

Зазначимо, що заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький в п'ятницю зустрівся з главою Офісу президента України Кирилом Будановим, розмова головним чином стосувалась скандалу довкола найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше звернувся до президента України Зеленського з проханням переглянути своє рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.