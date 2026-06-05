Інтерфакс-Україна
Політика
13:55 05.06.2026

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді підтримати за основу законопроєкт про врегулювання питань електромагнітного простору – нардеп

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Комітет нацбезпеки рекомендував Раді підтримати за основу законопроєкт про врегулювання питань електромагнітного простору – нардеп

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ухвалити за основу законопроєкт (№13140) про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання окремих питань у сфері електромагнітного простору, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Ця ініціатива спрямована на врегулювання питань у сфері електромагнітного простору, який має безпосереднє значення для обороноздатності держави та сучасної війни. Сьогодні в нашому законодавстві відсутнє визначення понять та термінів щодо електромагнітного поля. Деякі країни НАТО, з огляду на сучасний вимір нашої війни, перейшли до визначення електромагнітного захисту та оборони на рівні національного законодавства, зокрема, Франція та США", – розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Вона наголосила, що фінальна редакція законопроєкту має бути якісною й збалансованою, враховувати як реальні потреби Сил оборони та держави, так і стратегічні, тому під час підготовки до другого читання над документом слід ретельно попрацювати.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт встановлює законні підстави для планування та ведення операцій і бойових дій в електромагнітному просторі силами оборони.

Законопроєкт визначає основні принципи використання електромагнітного простору (спектру), правовий статус і порядок застосування засобів електромагнітної (радіоелектронної) боротьби силами оборони – для проведення електромагнітної розвідки, атак (створення перешкод, застосування зброї спрямованої дії) та захисту, зокрема під час підготовки й ведення військових операцій. Реалізацію цих завдань забезпечує головне управління електромагнітної та кіберборотьби Генерального штабу Збройних Сил України.

Необхідність ухвалення законопроєкту пояснюється тим, що стратегічний курс України, закріплений у Конституції, на набуття повноправного членства в НАТО потребує приведення національного законодавства у відповідність до принципів діяльності держав-членів Альянсу.

Теги: #європейська_солідарність #електромагнітний_простір #фріз

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