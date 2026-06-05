13:43 05.06.2026
Кошта: інцидент з дроном в порту Констанца – прямий наслідок війни РФ проти України
Фото: https://x.com/antoniocostapm
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що інцидент з дроном в румунському порту Констанца є "прямим наслідком агресії Росії проти України".
Відповідну позицію він оприлюднив у п’ятницю на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Повна солідарність та підтримка Румунії після вибуху дрона в порту Констанца сьогодні вранці. Це третій значний інцидент безпеки в Румунії за останні тижні. Ці інциденти є прямим наслідком агресії Росії проти України", – написав він.
Кошта також констатував, що ЄС "засуджує неодноразові порушення повітряного простору держав-членів та підтверджує свою непохитну відданість безпеці всіх держав-членів".