Інтерфакс-Україна
Політика
13:43 05.06.2026

Кошта: інцидент з дроном в порту Констанца – прямий наслідок війни РФ проти України

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Кошта: інцидент з дроном в порту Констанца – прямий наслідок війни РФ проти України
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що інцидент з дроном в румунському порту Констанца є "прямим наслідком агресії Росії проти України".

Відповідну позицію він оприлюднив у п’ятницю на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Повна солідарність та підтримка Румунії після вибуху дрона в порту Констанца сьогодні вранці. Це третій значний інцидент безпеки в Румунії за останні тижні. Ці інциденти є прямим наслідком агресії Росії проти України", – написав він.

Кошта також констатував, що ЄС "засуджує неодноразові порушення повітряного простору держав-членів та підтверджує свою непохитну відданість безпеці всіх держав-членів".

Теги: #румунiя #кошта #дрон

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