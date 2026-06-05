Інтерфакс-Україна
Політика
13:38 05.06.2026

Єврокомісія вітає листа Зеленського до Путіна: Це ще одна демонстрація прагнення України до справжніх переговорів

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Єврокомісія вітає листа Зеленського до Путіна: Це ще одна демонстрація прагнення України до справжніх переговорів

В Європейській комісії вітають відкритого листа президента України Володимира Зеленського до президента РФ Володимира Путіна із закликом до прямих переговорів, констатуючи, що це є ще одним підтвердженням прагнення України до справжніх переговорів та припинення вогню.

Відповідний коментар у п’ятницю в Брюсселі на брифінгу надала речник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Анітта Хіппер.

"Ми бачили листа президента Зеленського. Це ще один заклик до Росії припинити свою незаконну війну агресії, і з українського боку, як завжди, це ще одна демонстрація прагнення України до справжніх переговорів та безумовного припинення вогню, яке Україна прийняла давно. Тож з нашого боку ми вітаємо заклик президента Зеленського до прямих переговорів, а також заклик до припинення вогню", – сказала вона.

Хіппер констатувала, що Україна та Європа хочуть миру. "Путін очікував перемогти Київ лише за три дні, зараз ми прямуємо до п’ятого року незаконної агресії Росії. Також, якщо подивитися на те, чого вдалося досягти Росії, то не дуже багато: вони окупували трохи менше 1% території України, і тепер Україна зводить нанівець ці здобутки. Тож реальність на місцях різко суперечить тому, що каже Путін. Отже, Москва зазнала невдачі за всіма пунктами, тому нам потрібно залишатися сильними заради України", – наголосила речник Європейської комісії.

Коментуючи на прохання журналістів повідомлення про те, що Велика Британія, Німеччина та Франція готуються очолити ініціативу, яка могла б залучити Росію до прямих переговорів для пошуку врегулювання війни, Хіппер заявила, що Єврокомісія "підтримує мир у всіх форматах". "Проте зараз ми не будемо вдаватися в те, хто має бути посередником, а хто ні. Ми зосереджуємося на нашій позиції, наших вимогах та проханнях", – додала вона, нагадавши, що ці вимоги нещодавно були озвучені Високим представником ЄС Каєю Каллас на неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбулася на Кіпрі.

Хіппер також прокоментувала інцидент з дроном в румунському порту Констанца. "Цей інцидент знову чітко показує, що це справи росіян, і це прямий наслідок російської агресії в Україні. Тож Росія несе повну відповідальність за ескалаційні заходи, які впливають також на держави-члени ЄС", – сказала речник Єврокомісії.

Теги: #путін #єк #лист #зеленський

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