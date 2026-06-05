Інтерфакс-Україна
Політика
11:21 05.06.2026

Стефанчук сподівається на підтримку Сенатом США законопроєкту "Ukraine Support Act"

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Стефанчук сподівається на підтримку Сенатом США законопроєкту "Ukraine Support Act"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається на підтримку Сенатом США законопроєкту "Ukraine Support Act", як це зробила Палата представників.

"Співпраця з американськими партнерами і їхня допомога у стримуванні агресора мають для України стратегічне значення. Двопартійна і двопалатна підтримка – критично важливі! Тому я щиро вітаю прийняття 4 червня Палатою представників США двопартійного законопроєкту H.R. 2913 "Ukraine Support Act" і сподіваюся, що він буде підтриманий і Сенатом", – написав Стефанчук у Facebook у п’ятницю.

Спікер підкреслив, що Україна прагне миру, на відміну від Росії.

"Про це чітко йдеться у вчорашньому листі президента України Володимира Зеленського на адресу московського вбивці. Маємо всім світом і всіма засобами, зокрема через підтримку України, прийти до справедливого і тривалого миру", – зазначив Стефанчук.

Теги: #стефанчук #сенат_сша #ukraine_support_act

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