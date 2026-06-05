Інтерфакс-Україна
Політика
09:58 05.06.2026

Суд заборонив діяльність політичної партії "Русь" – Мінюст

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Суд заборонив діяльність політичної партії "Русь" – Мінюст

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України про заборону діяльності політичної партії "Русь".

"Підставою для звернення до суду стали матеріали правоохоронних органів, які підтвердили діяльність партії на шкоду державному суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці України", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Мінюсту.

Позов обґрунтовано тим, що діяльність організації та публічні заяви її керівника містили підтримку збройної агресії російської федерації, виправдовування окупації українських територій і поширення проросійських наративів.

Рішенням суду також передбачено передачу у власність держави майна, коштів та інших активів партії і її структурних утворень.

Після набрання рішенням законної сили діяльність партії буде остаточно припинена, а виявлені активи – передані у власність держави.

Теги: #партія #мінюст #русь

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