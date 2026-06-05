Федоров та Рютте скоординували пріоритети перед черговим засіданням "Рамштайну"

Фото: https://www.nato.int/en

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Синхронізували пріоритети перед черговим засіданням Контактної групи з питань оборони України. Наше завдання – щоб кожне рішення партнерів максимально відповідало реальним потребам фронту та посилювало Сили оборони", – написав Федоров за результатами зустрічі.

Окремо сторони сфокусувалися на протиповітряній обороні та антибалістичному захисті.

"Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних", – наголосив Федоров.

Серед ключових пріоритетів співпраці між Україною та НАТО міністр виділив внески партнерів у програму PURL, постачання ракет PAC-3 через механізм JUMPSTART для посилення антибалістичних спроможностей, снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи та фінансування виробництва українських дронів.

Окремо сторони обговорили розвиток win-win співпраці між Україною і НАТО.

"Працюємо над запуском ініціативи UNITE – Brave NATO, яка допоможе масштабувати спільні оборонні проєкти та технологічні рішення. Дякую Марку Рютте за координацію зусиль союзників для підготовки максимально ефективного засідання у форматі "Рамштайн". Працюємо над рішеннями, які посилюють Україну і зміцнюють безпеку союзників", – резюмував Федоров.

За повідомленням ЗМІ, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") заплановане на 18 червня 2026 року.