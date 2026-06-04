Україна матиме чіткий графік можливостей для руху у перемовинах про вступ в ЄС, тим більше після змін в Угорщині – Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Українська сторона фактично щодня знаходиться в комунікації з ЄС, буде чіткий графік можливостей для руху у перемовинах щодо вступу, особливо після змін в Угорщині, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є прогрес і на напрямі наших перемовин із Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались. І зараз, вже у червні, ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи. І зараз крок за Європейським Союзом", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він додав, що кожна позитивна новина з ЄС підтверджує, що Україна на правильному шляху, і що партнери – з Україною.

Як повідомлялося, Угорщина скасувала 17-місячне вето на прогрес України у вступі до ЄС, новий уряд у Будапешті сигналізував, що дозволить також розпочати офіційні переговори про вступ і сусідньої Молдови.