Інтерфакс-Україна
Політика
20:20 04.06.2026

Ключовий аспект обговорення питання майбутнього тимчасового захисту для українців – його продовження, але з деякими змінами – єврокомісар

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Ключовий аспект обговорення питання майбутнього тимчасового захисту для українців – його продовження, але з деякими змінами – єврокомісар

Європейський комісар з питань внутрішніх справ Мангус Бруннер говорить, що ключовим аспектом обговорення питання щодо майбутнього тимчасового притулку для українських біженців було його продовження, але з внесенням необхідних змін, які можуть стосуватися і чоловіків призовного віку.

Про це він сказав у четвер в Люксембурзі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з внутрішніх справ, на порядку денному якого серед інших стояло і це питання.

"Минув рівно рік відтоді, як ми продовжили тимчасовий захист до березня 2027 року, і, звичайно, ми обговорювали це сьогодні, і думка (висловлена під час обговорення міністрами – ІФ-У) полягала в тому, що ми повинні продовжити тимчасовий захист. Ми, звичайно, повинні обговорити це також з українцями, тому що для нас важливо почути думку українців, чого вони хочуть. Отже, продовження тимчасового захисту є ключовим, і є різні підходи", – сказав він.

Серед "підходів" європейський комісар назвав такий, у відповідності до якого Європейський союз виключить з категорії осіб, які можуть запросити тимчасовий притулок чоловіків віком від 23 до 60 років, "тих, хто перебуває у призовному віці". "Це також те, чого хочуть від нас українці. Це також обговорювалося, а також деякі інші теми з цього приводу. Тож ми запропонуємо відповідну пропозицію", – наголосив Бруннер.

Європейський комісар повідомив, що під час засідання було важливим почути думки міністрів внутрішніх справ з таких країн, як Чеська Республіка, країни Балтії, Польща, Німеччина, Австрія. "Тож нам справді потрібно скласти список, і почути їхню думку, і ми в наступні тижні запропонуємо нову пропозицію, як нам слід рухатися далі, і який шлях вперед щодо тимчасового захисту. Але обговорення стосувалося його продовження, і, можливо, деяких змін у сфері дії", – пояснив він.

Бруннер також зазначив, що під час засідання була висловлена "100% солідарність з Україною". "Це те, що ми почули під час обговорення. Звичайно, всі це зазначили, і ми, звичайно, будемо цього дотримуватися. Ми на 100% підтримуємо Україну, крім того, і, як ми бачимо, жорстока війна Росії проти України досягає нових висот. Ми обговорювали шлях уперед, так, ми повинні це зробити", – підкреслив європейський комісар.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ з питань міграції головуючого в ЄС Кіпру Ніколас Іоаннідес додав, що наразі в Раді ЄС очікують, що Європейська комісія незабаром представить законодавчу ініціативу, в якій буде визначено майбутнє тимчасового захисту в країнах ЄС українських біженців.

"Наша мета зараз – надати переміщеним українцям ясність щодо їхнього майбутнього статусу, а також дозволити державам-членам розпочати будь-які необхідні адміністративні процедури. Саме тому ми провели структуроване обговорення майбутнього системи тимчасового захисту. Зараз ми очікуємо, що Комісія незабаром представить законодавчу пропозицію, щоб ми могли продовжити необхідну роботу для забезпечення продовження нашої підтримки України та її народу", – пояснив він стан речей.

Як повідомлялося раніше, офіційне рішення може бути ухвалено вже у липні цього року.

Теги: #україна #біженці #обговорення

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