Єврокомісія вітає зняття Угорщиною вето на офіційне відкриття переговорних кластерів для України

Європейська комісія вітає той факт, що Угорщина зняла вето з офіційного відкриття переговорних кластерів щодо членства України в Європейському союзі.

Відповідний коментар у четвер в Брюсселі зробив речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьєр, реагуючи на заяву прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, яку він зробив у середу.

"Комісія вітає конструктивні переговори між Угорщиною та Україною щодо угоди стосовно вирішення питань з прав людей, які належать до національних меншин в Україні. Це свідчить про зусилля Угорщини та України подолати проблеми, що залишаються невирішеними протягом тривалого часу, чому сприяє динаміка переговорного процесу та пов’язані з ним реформи. Це важливий крок, який прокладає шлях до відкриття фундаментальних кластерів для України та Молдови", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи відомо Європейській комісії про зміст угоди, яку анонсував Мадяр стосовно того, що досягнуті домовленості будуть включені до плану дій, який Україна подала Європейській Комісії як частину своєї заявки на членство, Мерсьєр констатував, що Комісія "тісно контактувала з обома сторонами, коли вони обговорювали різні пункти". "Це справді так. План дій потрібно буде змінити, щоб врахувати угоду. Але ми впевнені, що зможемо зробити це дуже скоро, щоб ми могли відкрити перший кластер", – пояснив речник Європейської комісії.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи дійсно, мова йде про офіційне відкриття одного кластеру переговорів, Мерсьєр нагадав, що переговори з країною-кандидатом "завжди починаються з першого кластеру щодо Основ". "На цьому ми зосереджуємося зараз. Але наша позиція вже висловлювалася багато разів, коли йдеться про оцінку: ми вважаємо, що Україна та Молдова виконали всю технічну роботу для відкриття всіх кластерів. Тож тепер Рада має вирішити, які наступні кроки та рішення щодо відкриття всіх кластерів приймати", – деталізував він.