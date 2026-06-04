Інтерфакс-Україна
Політика
12:37 04.06.2026

Низка країн ЄС вимагає від Брюсселя посилити правила в'їзду для росіян до Шенгенської зони – ЗМІ

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Низка країн ЄС вимагає від Брюсселя посилити правила в'їзду для росіян до Шенгенської зони – ЗМІ

Понад 10 європейських країн просять керівництво ЄС запровадити додаткові обмеження на в’їзд російських туристів до Шенгенської зони, повідомляє в четвер видання Politico.

"11 європейських країн хочуть, щоби Брюссель посилив доступ для російських туристів у Шенгенську зону напередодні періоду літніх відпусток", – ідеться в повідомленні.

Видання пише, що міністри низки країн, серед яких країни Балтії, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, надіслали відповідного листа голові дипломатії ЄС Каї Каллас і члену Єврокомісії з внутрішніх справ і міграції Магнусу Бруннеру.

Заклик до посилення візової політики пролунав на тлі "зміненої політичної ситуації", пов’язаної, зокрема, зі звільненням із посади прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

За словами співрозмовників Politico, міністри, які підписали листа, мають намір порушити це питання на зустрічі глав МВС і міністрів юстиції країн ЄС, щоб оцінити, чи достатньо підтримки мають їхні пропозиції для подальшого розгляду. Джерела зазначили, що якщо підтримки буде достатньо, то ініціатива може бути розглянута в "прискореному порядку".

Водночас інше джерело з країни, яка не підписала цього листа, закликало своїх колег "бути трохи обережнішими" з посиленням візової політики.

Теги: #шенген #єс #росіяни

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