Інтерфакс-Україна
Політика
11:57 04.06.2026

Посол України в Бельгії вручив копії вірчих грамот представнику МЗС Люксембургу

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Посол України в Бельгії вручив копії вірчих грамот представнику МЗС Люксембургу

Надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Бельгія Ярослав Мельник вручив в середу копії вірчих грамот Керівнику служби протоколу Міністерства закордонних та європейських справ, оборони, співробітництва та зовнішньої торгівлі Люксембургу Олів’є Балдауфу.

Як повідомляється на сторінці посольства у Facebook, сторони обговорили основні пріоритети двосторонньої співпраці, зокрема, подальше залучення військової, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, підтримку українських військових, а також участь Люксембургу у зміцненні економічної стійкості України та її майбутній відбудові.

Вручення копій вірчих грамот означає офіційне підтвердження прибуття новопризначеного посла до країни перебування та його готовність розпочати виконання своїх дипломатичних обов’язків.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив Мельника надзвичайним і повноважним послом України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом 26 квітня.

Теги: #люксембург #грамота #посол #мельник

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