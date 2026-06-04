Інтерфакс-Україна
Політика
10:34 04.06.2026

Польща обмежила повітряний рух на кордоні з Білоруссю та Україною

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Польща обмежила повітряний рух на кордоні з Білоруссю та Україною

У східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною запроваджують обмеження повітряного руху, повідомило Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

"За запитом Оперативного командування збройних сил у зв’язку з потребою гарантування національної безпеки з 10 червня до 9 вересня 2026 року у східній частині Польщі запроваджують обмеження повітряного руху", – ідеться в повідомленні.

Згідно з представленими PANSA графіками, зона обмежень охоплює кордон із Білоруссю та Україною на всій його протяжності.

Агентство уточнює, що обмеження не поширюються на польоти пасажирської авіації на висоті понад три кілометри.

Теги: #польща #кордон #білорусь

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