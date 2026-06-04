Польща обмежила повітряний рух на кордоні з Білоруссю та Україною

У східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною запроваджують обмеження повітряного руху, повідомило Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

"За запитом Оперативного командування збройних сил у зв’язку з потребою гарантування національної безпеки з 10 червня до 9 вересня 2026 року у східній частині Польщі запроваджують обмеження повітряного руху", – ідеться в повідомленні.

Згідно з представленими PANSA графіками, зона обмежень охоплює кордон із Білоруссю та Україною на всій його протяжності.

Агентство уточнює, що обмеження не поширюються на польоти пасажирської авіації на висоті понад три кілометри.