Інтерфакс-Україна
Політика
10:02 04.06.2026

Угорщина скасувала 17-місячне вето на заявку України про членство в ЄС – ЗМІ

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Угорщина скасувала 17-місячне вето на заявку України про членство в ЄС – ЗМІ
Фото: https://www.facebook.com/peter.magyar.102

Угорщина скасувала 17-місячне вето на прогрес України у вступі до ЄС, новий уряд у Будапешті сигналізував, що дозволить також розпочати офіційні переговори про вступ і сусідньої Молдови, повідомляє видання Financial Times у четвер вранці.

"Рішення, ухвалене Петером Мадьяром минулої ночі, відкриває шлях для початку переговорів для обох країн 15 червня. Це дозволить їм розпочати узгодження своїх законів зі стандартами ЄС у першому так званому кластері з шести з виснажливих 33 політичних сфер, відомих як розділи про вступ", – йдеться в статті.

Очільник угорського уряду заявив, що Будапешт підтримає процес членства Києва після укладення "всеохоплюючої угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини", яка була укладена після тижнів інтенсивних переговорів між Києвом, Будапештом та Брюсселем, а також дипломатичного тиску з боку інших держав ЄС на Мадьяра, щоб той продемонстрував розрив з політикою свого попередника Віктора Орбана, пише видання.

"Це важливе рішення офіційно розпочати переговори про вступ України та Молдови є історичним моментом як для країн-кандидатів, так і для ЄС", – сказала заступниця міністра Європи головуючого в блоку Кіпру Марілена Рауна. Вона додала, що Кіпр "старанно та інклюзивно працював з усіма державами-членами, щоб забезпечити відчутний прогрес".

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос минулого тижня заявляла Financial Times, що очікує на дозвіл Угорщини відкрити першого кластера у червні, а решту – у липні, посилаючись на "зміну наративу".

Зміна курсу Угорщини відбулася після завершення зустрічі послів ЄС у Брюсселі у середу ввечері, що спричинило шквал технічних процесів для підготовки офіційного відкриття першого кластера за 11 днів. "Ми так довго чекали, а тепер історія пішла по американських гірках", – сказав виданню неназваний європейський дипломат, який брав участь у переговорах.

Теги: #угорщина #мадьяр_петер #вступ_в_єс #вето

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