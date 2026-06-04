Інтерфакс-Україна
Політика
09:46 04.06.2026

Є багато ідей щодо майбутнього надання притулку українським біженцям в ЄС – заступник міністра Кіпру

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Є багато ідей щодо майбутнього надання притулку українським біженцям в ЄС – заступник міністра Кіпру

Щодо майбутнього притулку українським біженцям наразі циркулює багато ідей, які будуть обговорюватися на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ, наразі ніяких рішень ухвалювати не передбачається.

Про це у четвер в Люксембурзі по прибуттю на засідання Ради ЄС з внутрішніх справ журналістам повідомив заступник міністра внутрішніх справ з питань міграції головуючого в ЄС Кіпру Ніколас Іоаннідес.

Відповідаючи на запитання, чи будуть виключені з категорії осіб, які мають право отримати тимчасовий притулок в країнах ЄС, чоловіки призовного віку, він сказав: "Що ж, є кілька ідей. Ми ще не прийняли жодного рішення, і саме тому ми тут сьогодні, щоб обговорити різні погляди. Знову ж таки, жодних рішень не буде прийнято, але принаймні держави-члени висловлять свою думку, і ми побачимо, як це буде рухатися далі".

Коментуючи на прохання журналістів можливість запровадити критерієм надання притулку географічне розмежування, як це практикує Швейцарія, Іоаннідес повідомив, що і "це питання ми поставили на порядок денний, щоб вислухати держави, щоб вони обмінялися думками та ідеями, щоб дати рекомендації Комісії щодо документа, який вони публікують". "Тож, можливо, це одна з ідей, і ми хотіли б послухати й інші країни", – підсумував заступник міністра Кіпру.

Як відомо, термін дії Механізму тимчасового притулку для українців добігає кінця навесні 2027 року. Офіційне рішення щодо того, чи буде і в якій формі буде продовжений цей механізм, очікується в липні.

Теги: #рада_єс #біженці #кіпр

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