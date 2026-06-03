Інтерфакс-Україна
Політика
19:54 03.06.2026

Сікорський пропонує позбавити ордена Білого Орла царицю Єкатерину, Муссоліні та Мацеревича

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Сікорський пропонує позбавити ордена Білого Орла царицю Єкатерину, Муссоліні та Мацеревича

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пропонує почати позбавлення ордена Білого Орла з російської імператриці Єкатерини ІІ, фашистського диктатор Королівства Італія з 1922 по 1943 роки Беніто Муссоліні та польського політика, міністра оборони (2015-2018) Антонія Мацеревича.

"Якщо орден Білого Орла має бути скасований, то чи не варто почати з цариці Катерини, Муссоліні та Мацеревича?", – написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялось, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з присвоєнням елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА.

Теги: #польща #орден

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