19:54 03.06.2026
Сікорський пропонує позбавити ордена Білого Орла царицю Єкатерину, Муссоліні та Мацеревича
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пропонує почати позбавлення ордена Білого Орла з російської імператриці Єкатерини ІІ, фашистського диктатор Королівства Італія з 1922 по 1943 роки Беніто Муссоліні та польського політика, міністра оборони (2015-2018) Антонія Мацеревича.
"Якщо орден Білого Орла має бути скасований, то чи не варто почати з цариці Катерини, Муссоліні та Мацеревича?", – написав він у соцмережі Х.
Як повідомлялось, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з присвоєнням елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА.