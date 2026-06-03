Інтерфакс-Україна
Політика
15:46 03.06.2026

Трамп вважає, що дует Рубіо і Венса майже непереможний на виборах

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Якщо держсекретар США Марко Рубіо і віцепрезидент США Джей Ді Венс братимуть участь у президентських виборах як напарники, то їхній дует буде практично неможливо перемогти, заявив глава Білого дому Дональд Трамп.

"Я вважаю, що Джей Ді і Марко як команду було б дуже складно перемогти", – сказав Трамп в інтерв’ю журналістці New York Post Міранді Девін.

"Я спостерігаю за тим, як вони працюють разом, вони чудово ладнають", – додав американський лідер.

Американські ЗМІ нагадують, що на виборах президента США балотується кандидат на посаду глави держави разом із кандидатом у віцепрезиденти.

Наступні президентські вибори відбудуться у США 2028 року. Трамп раніше неодноразово висловлював думку, що на наступних виборах президента від республіканців мають разом балотуватися Венс і Рубіо. Водночас деякі ЗМІ зазначають, що між обома політиками точиться боротьба за те, хто з них буде кандидатом саме в президенти. Рубіо підтримують багато конгресменів-республіканців у Вашингтоні, тоді як Венс вважається радше кандидатом не вашингтонських еліт, а "провінційного" республіканського електорату.

Теги: #рубіо #вибори_сша #трамп #венс

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