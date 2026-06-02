Україна зараз близька до миру як ніколи за останні чотири роки – Порошенко

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний, що Україна має шанс на припинення війни, оскільки у найближчі кілька місяців збігаються військові, технологічні, економічні і політичні чинники, здатні створити для РФ ситуацію, в якій продовження війни ставатиме дедалі дорожчим і небезпечнішим.

"Я хочу дуже відповідально сказати: Україна близька до миру як ніколи за останні чотири роки. Але вікно можливостей, яке ми не маємо права змарнувати, обмежується лише цим літом. Йдеться про шанс припинити вогонь і розпочати переговори за участі США і Європи. Бо коли стоїть лише одне питання про припинення вогню, російському диктатуру не буде куди діватися", – сказав Порошенко у відеозверненні, опублікованому на YouTube у вівторок.

За його словами, цей шанс насамперед завдяки Збройним силам України та "дипломатії дронів", яка є "мовою стримування".

"Водночас перевага у технологіях не буває вічною, бо ворог вчиться, адаптується, перебудовує захист, шукає слабкі місця і намагається наздогнати нас. Саме тому час є критичним фактором. Другий чинник – це ситуація на фронті, де російська армія, попри весь блеф кремлівської пропаганди, буксує значно більше, ніж Москва готова визнати… Кремль дедалі ближче підходить до оголошення мобілізації, що тягне за собою величезні внутрішні ризики для Путіна. І ми повинні діяти до того, як Росія отримає можливість знову наповнити фронт сотнями тисяч мобілізованих", – вважає політик.

Третім чинником він назвав міжнародний політичний календар, зазначивши, що США входять у період проміжних виборів до Конгресу, і "якщо ми хочемо, щоб українське питання залишалося у фокусі не як проблема, а як стратегічний пріоритет Вільного світу, діяти треба вже і зараз".

"Наша команда готова надати весь свій досвід, усі міжнародні контакти і всі можливості, здобуті за десятиліття роботи в українській політиці, дипломатії, безпековій сфері. Ми готові працювати там, де цього потребуватимуть національні інтереси України. Готові посилювати переговорні позиції держави, допомагати у формуванні міжнародної коаліції тиску на агресора і робити все, щоб світ не просто співчував, а діяв разом з Україною. Якщо для цього буде потрібна широка національна коаліція – ми готові до участі. Якщо постане питання Уряду національної єдності – ми готові до відповідальності", – сказав Порошенко, додавши, що "сьогодні – час для великої української зібраності".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявляє про вікно можливостей для переговорів з РФ про завершення війни, яке буде відкритим до наступної зими, і зазначив, що це обговорювалося з американською сторону.

За його словами, до зими "нам потрібно знайти спосіб, дипломатичний шлях, сісти та поговорити". У той же час, за словами президента України, перспектива таких перемовин залежить від санкційного тиску на РФ.

Перед тим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про зустріч глав МЗС країн-членів ЄС у форматі "Гімніх", на якій обговорювалася роль і формат участі Європи у мирних переговорах.

Порошенко під час виступу на Чорноморському безпековому форумі в Одесі також зазначав, що зараз є вузьке вікно можливостей, щоб примусити російську сторону до миру