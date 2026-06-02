США хотіли б швидше відмовитися від продовжень ліцензії на нафту з РФ – Рубіо

Адміністрація США хотіла б якнайшвидше відмовитися від практики продовження ліцензії, що дозволяє країнам купувати нафту з РФ, однак у цьому разі все залежатиме від розвитку подій у світі, заявив у вівторок голова Держдепу Марко Рубіо.

"Сподіваюся, це скоро закінчиться", – сказав він на слуханнях у Сенаті.

Водночас Рубіо наголосив, що ці рішення "залежатимуть від розвитку подій". Він також нагадав, що будь-які рішення щодо ліцензії ухвалюватиме Мінфін США, а не Держдеп.

Мінфін США почав цього року видавати тимчасову ліцензію на купівлю країнами нафти з РФ. У Вашингтоні пояснили це рішення прагненням мінімізувати вплив іранської кризи на ціни на нафту у світі.