Інтерфакс-Україна
Політика
18:22 02.06.2026

Європі варто значно більше підтримувати Вірменію – Зеленський

1 хв читати
Європі варто значно більше підтримувати Вірменію – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Європі варто значно більше підтримувати Вірменію напередодні виборів у країні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вважаємо, що Європі варто значно більше підтримувати кожен із тих народів, в кого Росія вчепилася своїми зубами й намагається не відпустити на свободу. Зараз це особливо стосується Вірменії – напередодні виборів в цій країні", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, це питання не просто про той чи інший політичний вибір народу, а про фундаментальне право народу самостійно обирати для себе майбутнє.

"Європа має необхідну спроможність, щоб підтримати основоположні правила, які завжди працювали й працюватимуть на безпеку. Будуть наші відповідні пропозиції у роботі з партнерами", – наголосив він.

Як повідомлялося, раніше Володимир Путін заявив, що Вірменію може спіткати "український сценарій" через її євроінтеграційні прагнення.

"Я вже згадував про це. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС", – сказав Путін під час пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС в Астані.

 

Теги: #вірменія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:15 02.06.2026
РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

10:49 02.06.2026
Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

10:38 02.06.2026
У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

10:36 02.06.2026
Зеленський: ворог демонструє, якщо Україна не буде захищена від ударів балістики, ці удари будуть продовжуватися

Зеленський: ворог демонструє, якщо Україна не буде захищена від ударів балістики, ці удари будуть продовжуватися

20:47 01.06.2026
Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

20:42 01.06.2026
Зеленський анонсував додаткову комунікацію з європейськими партнерами

Зеленський анонсував додаткову комунікацію з європейськими партнерами

20:39 01.06.2026
Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

20:36 01.06.2026
Росія може нанести масований удар – Зеленський

Росія може нанести масований удар – Зеленський

19:47 01.06.2026
Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

18:22 01.06.2026
Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

ВАЖЛИВЕ

РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

ОСТАННЄ

США хотіли б швидше відмовитися від продовжень ліцензії на нафту з РФ – Рубіо

Прем'єр Угорщини готовий зустрітися з Зеленським на початку тижня, обговорити питання угорців в Україні

Рада ЄС обговорить майбутнє притулку для українців, рішення не передбачено

Україна і Туреччина опрацьовують комерційну та технічну модель постачання газу за новим маршрутом у Європу

Віце-маршал Сейму Польщі закликає блокувати вступ України до ЄС

Затриманий Францією танкер Tagor прибув до берегів Бретані

Україна закликала партнерів використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування PURL після масованої атаки РФ – Сибіга

Україна готова направити в Литву військових експертів для підтримки спроможностей у захисті повітряного простору – Свириденко

В Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу з Балтики – Свириденко

У Навроцького хочуть, щоб Зеленський вибачився за присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА