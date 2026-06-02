Європі варто значно більше підтримувати Вірменію – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Європі варто значно більше підтримувати Вірменію напередодні виборів у країні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вважаємо, що Європі варто значно більше підтримувати кожен із тих народів, в кого Росія вчепилася своїми зубами й намагається не відпустити на свободу. Зараз це особливо стосується Вірменії – напередодні виборів в цій країні", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, це питання не просто про той чи інший політичний вибір народу, а про фундаментальне право народу самостійно обирати для себе майбутнє.

"Європа має необхідну спроможність, щоб підтримати основоположні правила, які завжди працювали й працюватимуть на безпеку. Будуть наші відповідні пропозиції у роботі з партнерами", – наголосив він.

Як повідомлялося, раніше Володимир Путін заявив, що Вірменію може спіткати "український сценарій" через її євроінтеграційні прагнення.

"Я вже згадував про це. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС", – сказав Путін під час пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС в Астані.