Інтерфакс-Україна
Політика
18:15 02.06.2026

РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР МО Олега Іващенка: розвідка здобула нові внутрішні російські документи з політичного планування, зокрема, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки.

"Воєнна розвідка здобула й нові внутрішні російські документи з політичного планування, зокрема такі, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки. Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв'язків із відповідними країнами", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він додав, що Росія цим тільки підтверджує, що Україна та партнери рухаються правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу.

Також президент заслухав доповідь Іващенка щодо російського виробництва ракет. Він повідомив, що Україна готує оновлення заходів протидії цьому.

"Знаємо також, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні – військових, політичних та пропагандистських – обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе – спроможність України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Будемо реагувати", – зазначив Зеленський.

 

Теги: #розвідка #політика #зеленський #рф

