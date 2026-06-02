Інтерфакс-Україна
Політика
17:01 02.06.2026

Прем'єр Угорщини готовий зустрітися з Зеленським на початку тижня, обговорити питання угорців в Україні

Фото: https://www.facebook.com/peter.magyar.102

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на початку наступного тижня, якщо буде досягнуто згоди щодо питання основних прав угорської меншини, повідомляє угорське видання Portfolio.

На спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні у вівторок Мадяр підтвердив, що між Угорщиною та Україною тривають переговори, поки що на технічному рівні, щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини, яка проживає в Україні. "Поки що ці переговори просуваються дуже обнадійливо. Ми сподіваємося, що їх можна буде завершити на технічному рівні цього тижня", – оцінив він.

Прем'єр Угорщини додав, що готовий зустрітися з Зеленським одразу після цього на початку наступного тижня.

"Для меншини використання рідної мови в дитячому садку, школі, в адміністрації чи відстоювання своїх культурних прав не є чимось зайвим. Це основоположне право людини, і ми вважаємо, що країна, яка хоче розпочати переговори про вступ до ЄС, повинна поважати ці права", – заявив Мадяр.

Голова угорського уряду наголосив, що він дуже оптимістично налаштований щодо можливості вирішення цього питання з Україною. "Ми готові відкрити нову главу в угорсько-українських відносинах", – сказав він.

При цьому Мадяр наголосив, що новий склад угорського уряду не має в планах надання Україні військової допомоги та розміщення на українській території угорського військового контингенту.

 

