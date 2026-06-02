Рада ЄС обговорить майбутнє притулку для українців, рішення не передбачено

Міністри внутрішніх справ країн-членів Європейського союзу проведуть загальне обговорення майбутнього Механізму притулку українських біженців в ЄС. Ухвалення будь-яких рішень не очікується.

Про це у вівторок в Брюсселі на передодні засідання Ради ЄС із внутрішніх справ, яке пройде 4 червня в Люксембурзі, повідомив високопосадовий європейський дипломат.

"Термін дії (тимчасового притулку) для українських біженців закінчиться наприкінці березня 2027 року. У дискусіях, які проводитимуть міністри, мова йтиме радше про загальний характер. Ми не очікуємо, що після цього будуть прийняті якісь рішення", – повідомив він.

Співрозмовник журналістів нагадав, що тимчасовий захист для близько 4 млн українців востаннє було продовжено до березня 2027 року. "Наша мета – надати переміщеним українцям ясність щодо їхнього майбутнього статусу, а також державам-членам дозволити розпочати всі необхідні адміністративні процедури", – пояснив високопосадовець питання для обговорення.

Дипломат не надав більш детальної інформації щодо аспектів обговорення, наголосивши, що "це буде загальне обговорення питання захисту тимчасового захисту для українців, які проживають в ЄС". "На цьому етапі ми не передбачаємо жодних рішень, це обговорення між міністрами визначить шлях уперед, а рішення будуть прийняті раніше липня", – додав він.

Співрозмовник також ухилився від прямої відповіді на запитання, чи буде предметом обговорення надання притулку українським чоловікам призовного віку. "Я не можу прогнозувати, що саме буде обговорюватися, і в цьому обговоренні важливо також почути оцінку Європейської комісії", – наголосив високопосадовий європейський дипломат.