Україна і Туреччина опрацьовують комерційну та технічну модель постачання газу за новим маршрутом у Європу

Україна та Туреччина зацікавлені у створенні нового маршруту постачання газу з використанням української газотранспортної системи та підземних сховищ.

Про це повідомив перший віце-премєр-міністр енергетики України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром у вівторок.

"Цей проєкт здатен забезпечити до 5 млрд кубометрів газу на рік не лише для України, а й для країн Центральної та Східної Європи. Вже працюємо над його комерційною та технічною моделлю", – зазначив він.

Окрім того, сторони обговорили перспективи спільної розробки газових родовищ у Чорному морі.

"Окрема увага – реалізації домовленостей, досягнутих між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо енергетичного партнерства та зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні", – наголосив перший віце-премєр.

За його словами, країни мають значний потенціал для поглиблення співпраці як на міждержавному рівні, так і між компаніями.