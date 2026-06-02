Інтерфакс-Україна
Політика
12:50 02.06.2026

Віце-маршал Сейму Польщі закликає блокувати вступ України до ЄС

2 хв читати
Віце-маршал Сейму Польщі закликає блокувати вступ України до ЄС
Фото: Marcin Suchmiel /RMF FM

Віце-маршал польського Сейму, лідер правої "Конфедерації" Кшиштоф Босак закликав до блокування Польщею вступу України до Європейського Союзу.

"Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, потрібно перейти до більш конкретних кроків, які матимуть ефективний вплив" , – сказав Босак в ефірі RMF24, додавши також, що позбавлення президента Володимира Зеленського Ордена Білого Орла є символічним жестом, а прем’єр-міністр повинен поставити контрпідпис під документом з цього приводу.

Босак наполягає, що Польща насамперед повинна оголосити, що блокуватиме вступ України до Європейського Союзу доти, доки Київ "не відмовиться від культу злочинців і не дозволить провести всі ексгумації".

Крім того, на його думку, Польща повинна припинити платити за "Старлінк" і відмовитися від схем спільного запозичення з іншими країнами Європейського Союзу.

"Польща повинна відмовитися від попередніх рішень уряду Моравецького щодо запозичень на користь України, нашої країни. Це, мабуть, перший такий випадок, про який я принаймні знаю з історії міжнародних фінансів, коли держави, які хочуть допомогти одна одній, замість того, щоб надати кредит, самі беруть на себе борги, надають безумовну та безповоротну допомогу і беруть на себе тягар погашення кредиту", – сказав Босак.

Він висловив розчарування щодо поточної політики польської влади стосовно України. На його думку, правлячі партії призвели до ситуації, в якій "на даний момент в Україні панує зневага до польських політиків. Їх вважають слабаками. Вони вважають, що можна влаштувати будь-яку провокацію. Це не викличе жодної реакції".

У той же час він рішуче відмежувався від вимог представників "Національного руху" щодо депортації українців, наголосивши, що Конфедерація таких не висувала. Водночас він розкритикував рішення попередніх урядів про "масову легалізацію всіх, хто має український паспорт, незалежно від національності та країни, з якої вони приїхали". На його думку, Польща припустилася помилки, не реєструючи біженців і автоматично легалізуючи їхнє перебування.

Теги: #польща #кшиштоф_босак #вступ_в_єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:57 02.06.2026
Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні

Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні

21:20 01.06.2026
Експосол Польщі повернув український орден "За заслуги" – ЗМІ

Експосол Польщі повернув український орден "За заслуги" – ЗМІ

15:39 01.06.2026
З будівлі люблінської ратуші зняли український прапор – ЗМІ

З будівлі люблінської ратуші зняли український прапор – ЗМІ

15:23 01.06.2026
Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

03:30 01.06.2026
У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

20:39 30.05.2026
На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

10:51 30.05.2026
Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

21:50 29.05.2026
МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

19:13 29.05.2026
Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

16:14 29.05.2026
Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

ОСТАННЄ

Затриманий Францією танкер Tagor прибув до берегів Бретані

Зеленський: ворог демонструє, якщо Україна не буде захищена від ударів балістики, ці удари будуть продовжуватися

Україна закликала партнерів використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування PURL після масованої атаки РФ – Сибіга

Україна готова направити в Литву військових експертів для підтримки спроможностей у захисті повітряного простору – Свириденко

В Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу з Балтики – Свириденко

У Навроцького хочуть, щоб Зеленський вибачився за присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА"

Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися

Обговорення надання притулку українцям, у т. ч. чоловіків призовного віку в ЄС, продовжать у четвер міністри внутрішніх справ ЄС

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА