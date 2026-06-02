Віце-маршал Сейму Польщі закликає блокувати вступ України до ЄС

Віце-маршал польського Сейму, лідер правої "Конфедерації" Кшиштоф Босак закликав до блокування Польщею вступу України до Європейського Союзу.

"Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, потрібно перейти до більш конкретних кроків, які матимуть ефективний вплив" , – сказав Босак в ефірі RMF24, додавши також, що позбавлення президента Володимира Зеленського Ордена Білого Орла є символічним жестом, а прем’єр-міністр повинен поставити контрпідпис під документом з цього приводу.

Босак наполягає, що Польща насамперед повинна оголосити, що блокуватиме вступ України до Європейського Союзу доти, доки Київ "не відмовиться від культу злочинців і не дозволить провести всі ексгумації".

Крім того, на його думку, Польща повинна припинити платити за "Старлінк" і відмовитися від схем спільного запозичення з іншими країнами Європейського Союзу.

"Польща повинна відмовитися від попередніх рішень уряду Моравецького щодо запозичень на користь України, нашої країни. Це, мабуть, перший такий випадок, про який я принаймні знаю з історії міжнародних фінансів, коли держави, які хочуть допомогти одна одній, замість того, щоб надати кредит, самі беруть на себе борги, надають безумовну та безповоротну допомогу і беруть на себе тягар погашення кредиту", – сказав Босак.

Він висловив розчарування щодо поточної політики польської влади стосовно України. На його думку, правлячі партії призвели до ситуації, в якій "на даний момент в Україні панує зневага до польських політиків. Їх вважають слабаками. Вони вважають, що можна влаштувати будь-яку провокацію. Це не викличе жодної реакції".

У той же час він рішуче відмежувався від вимог представників "Національного руху" щодо депортації українців, наголосивши, що Конфедерація таких не висувала. Водночас він розкритикував рішення попередніх урядів про "масову легалізацію всіх, хто має український паспорт, незалежно від національності та країни, з якої вони приїхали". На його думку, Польща припустилася помилки, не реєструючи біженців і автоматично легалізуючи їхнє перебування.