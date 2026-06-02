12:00 02.06.2026

Затриманий Францією танкер Tagor прибув до берегів Бретані

Затриманий ВМС Франції нафтовий танкер Tagor у вівторок прибув у затоку Дуарнене в департаменті Фіністер, згідно з даними порталу Marine Traffic.

Згідно з виданням "Зюд-Вест", судно, що прямувало з Росії, супроводжували французькі військові. Тепер воно перебуває на якірній стоянці. Судова влада Франції розпочала роботу.

Раніше повідомлялося, що судно Tagor було перехоплено в неділю силами ВМС Франції більш ніж за 400 морських миль (740 км) на захід від берегів Бретані.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив із цієї нагоди, що затримання французькою владою танкера, який прямував із РФ, незаконне.

