Зеленський: ворог демонструє, якщо Україна не буде захищена від ударів балістики, ці удари будуть продовжуватися

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний російський обстріл міст України у ніч проти вівторка, зазначивши, що Росія застосувала 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів.

"Загалом за ніч Росія випустила по наших людях 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів: балістичні, крилаті, протикорабельні. Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитися", – написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що також Україні потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriot’ів.