Україна закликала партнерів використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування PURL після масованої атаки РФ – Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів негайно використати розблокований Європейський фонд миру (EPF) для фінансування програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для придбання додаткових систем і ракет Patriot для України.

Про це міністр заявив у вівторок після чергової масованої нічної атаки Росії.

"Єдиною причиною нічного жахливого нападу Росії на Україну з 656 дронів та 73 ракетами, який забрав життя щонайменше 12 осіб, включно з дітьми, та поранив сотні цивільних, є те, що Путін – воєнний злочинець і невдаха, який не має жодних козирів, окрім терору. Москва програє на полі бою. Жодна кількість ракет не може це змінити", – написав він у Х.

Сибіга наголосив, що можна змінити здатність Росії продовжувати терор, закликавши партнерів діяти, а не лише засуджувати.

"Існують конкретні кроки, які можна зробити. Перший. Використати незадіяний Європейський фонд миру для фінансування програми PURL та придбання додаткових систем і ракет Patriot для України. Просувати антибалістичну коаліцію. Збільшити інвестиції в далекобійні можливості України", – йдеться у дописі.

Другий крок, як додав глава МЗС, – посилити тиск на Росію через нові санкції, заборони на подорожі для бойовиків, повне використання заморожених активів та ізоляцію.

Третій пункт, за словами Сибіги – "зробити давно запізнілі стратегічні кроки, такі як відкриття переговорних кластерів ЄС для України".

"Терористи в Москві мусять усвідомити, що їхні жорстокі напади ніде їх не приведуть. Що ціна для їхнього режиму тільки зростатиме. Що єдиний вихід для Путіна – негайно припинити цю війну. Зусилля заради миру матимуть успіх лише тоді, коли вони підкріплені реальним тиском на Москву", – заявив міністр.