10:28 02.06.2026

Україна закликала партнерів використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування PURL після масованої атаки РФ – Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів негайно використати розблокований Європейський фонд миру (EPF) для фінансування програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для придбання додаткових систем і ракет Patriot для України.

Про це міністр заявив у вівторок після чергової масованої нічної атаки Росії.

"Єдиною причиною нічного жахливого нападу Росії на Україну з 656 дронів та 73 ракетами, який забрав життя щонайменше 12 осіб, включно з дітьми, та поранив сотні цивільних, є те, що Путін – воєнний злочинець і невдаха, який не має жодних козирів, окрім терору. Москва програє на полі бою. Жодна кількість ракет не може це змінити", – написав він у Х.

Сибіга наголосив, що можна змінити здатність Росії продовжувати терор, закликавши партнерів діяти, а не лише засуджувати.

"Існують конкретні кроки, які можна зробити. Перший. Використати незадіяний Європейський фонд миру для фінансування програми PURL та придбання додаткових систем і ракет Patriot для України. Просувати антибалістичну коаліцію. Збільшити інвестиції в далекобійні можливості України", – йдеться у дописі.

Другий крок, як додав глава МЗС, – посилити тиск на Росію через нові санкції, заборони на подорожі для бойовиків, повне використання заморожених активів та ізоляцію.

Третій пункт, за словами Сибіги – "зробити давно запізнілі стратегічні кроки, такі як відкриття переговорних кластерів ЄС для України".

"Терористи в Москві мусять усвідомити, що їхні жорстокі напади ніде їх не приведуть. Що ціна для їхнього режиму тільки зростатиме. Що єдиний вихід для Путіна – негайно припинити цю війну. Зусилля заради миру матимуть успіх лише тоді, коли вони підкріплені реальним тиском на Москву", – заявив міністр.

Теги: #purl #фонд_миру #атаки_рф #сибіга #patriot

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:06 02.06.2026
На Чернігівщині внаслідок удару постраждав 15-річний хлопець – ДСНС

09:55 02.06.2026
Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

09:46 02.06.2026
Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

09:43 02.06.2026
Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

09:32 02.06.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 63 людей, четверо загинули – КМВА

19:33 01.06.2026
Сибіга подякував посольствам за те, що вони не залишили Київ попри російські погрози

19:17 01.06.2026
Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

15:10 01.06.2026
Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися

10:43 01.06.2026
Сибіга заявив про готовність МЗС сприяти просуванню української книги за кордоном

21:35 29.05.2026
Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

