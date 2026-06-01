Україна готова направити в Литву військових експертів для підтримки спроможностей у захисті повітряного простору – Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що Україна підтвердила готовність направити своїх військових експертів для підтримки розвитку спроможностей Литви у захисті повітряного простору та протидії сучасним безпековим викликам.

"У Вільнюсі під час консультацій урядів України та Литви обговорили проєкти спільного оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів, для реалізації угоди Drone Deal, яку президенти наших держав підписали 13 травня. Литва стала першою країною НАТО, з якою Україна уклала таку угоду. Окрему увагу приділили співпраці в морському домені, виробництву морських дронів та можливостям реалізації проєктів у сфері виробництва боєприпасів", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Зазначається, що Литва зі свого боку підтвердила намір використовувати механізм SAFE для фінансування спільних оборонних проєктів.

"Ми вдячні литовському народу за незмінну солідарність з Україною, яка підкріплена конкретними діями: наданими пакетами військової допомоги та рішенням Литви, починаючи з 2024 року, щороку спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на підтримку оборони та безпеки України," – сказала вона.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Юлія Свириденко перебуває з робочим візитом у Вільнюсі (Литва).