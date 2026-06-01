Інтерфакс-Україна
Політика
17:14 01.06.2026

Україна готова направити в Литву військових експертів для підтримки спроможностей у захисті повітряного простору – Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що Україна підтвердила готовність направити своїх військових експертів для підтримки розвитку спроможностей Литви у захисті повітряного простору та протидії сучасним безпековим викликам.

"У Вільнюсі під час консультацій урядів України та Литви обговорили проєкти спільного оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів, для реалізації угоди Drone Deal, яку президенти наших держав підписали 13 травня. Литва стала першою країною НАТО, з якою Україна уклала таку угоду. Окрему увагу приділили співпраці в морському домені, виробництву морських дронів та можливостям реалізації проєктів у сфері виробництва боєприпасів", – написала Свириденко в телеграм-каналі

За її словами, Україна підтвердила готовність направити своїх військових експертів для підтримки розвитку спроможностей Литви у захисті повітряного простору та протидії сучасним безпековим викликам.

Зазначається, що Литва зі свого боку підтвердила намір використовувати механізм SAFE для фінансування спільних оборонних проєктів.

"Ми вдячні литовському народу за незмінну солідарність з Україною, яка підкріплена конкретними діями: наданими пакетами військової допомоги та рішенням Литви, починаючи з 2024 року, щороку спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на підтримку оборони та безпеки України," – сказала вона.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Юлія Свириденко перебуває з робочим візитом у Вільнюсі (Литва).

