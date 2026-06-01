В Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу з Балтики – Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що Україна досягла домовленостей про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди під час міжурядових консультацій у Вільнюсі (Латвія)

"Скраплений природний газ може постачатись як від американських, так і близькосхідних виробників. Український "Нафтогаз" вже приймав такі партії. Наші домовленості дозволять посилити цей канал. Важливий крок для нашої стійкості.", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Юлія Свириденко перебуває з робочим візитом у Вільнюсі (Литва)