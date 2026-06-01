У Навроцького хочуть, щоб Зеленський вибачився за присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА"

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА". Про це політик заявив в ефірі програми Graffiti, передає RMF24.

"Марцін Пшидач, голова Бюро міжнародної політики, заявив в ефірі Polsat News, що президент України Володимир Зеленський повинен зателефонувати Каролю Навроцькому та вибачитися за рішення назвати один з військових підрозділів "Героями УПА". Політик також не може уявити, щоб прем’єр-міністр Дональд Туск блокував рішення президента скасувати у Зеленського Орден Білого Орла", – йдеться у повідомленні мовника у понеділок.

Як повідомлялося, 28 травня після указу Зеленського про перейменування підрозділу ССО відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 29 травня так прокоментував негативну реакцію поляків, зокрема президента країни Навроцького: "Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє забере хтось інший. Президент України повинен нарешті це зрозуміти. Поляки теж. Поки не стало запізно", – написав він у соціальній мережі Х.