Інтерфакс-Україна
Політика
15:55 01.06.2026

У Навроцького хочуть, щоб Зеленський вибачився за присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА"

2 хв читати
У Навроцького хочуть, щоб Зеленський вибачився за присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА"
Фото: скриншот відео

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА". Про це політик заявив в ефірі програми Graffiti, передає RMF24.

"Марцін Пшидач, голова Бюро міжнародної політики, заявив в ефірі Polsat News, що президент України Володимир Зеленський повинен зателефонувати Каролю Навроцькому та вибачитися за рішення назвати один з військових підрозділів "Героями УПА". Політик також не може уявити, щоб прем’єр-міністр Дональд Туск блокував рішення президента скасувати у Зеленського Орден Білого Орла", – йдеться у повідомленні мовника у понеділок.

Як повідомлялося, 28 травня після указу Зеленського про перейменування підрозділу ССО відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 29 травня так прокоментував негативну реакцію поляків, зокрема президента країни Навроцького: "Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє забере хтось інший. Президент України повинен нарешті це зрозуміти. Поляки теж. Поки не стало запізно", – написав він у соціальній мережі Х.

Теги: #упа #навроцький #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:13 01.06.2026
“Це роботи, які належать народу України”: у Києві відкрили постійну виставку Марчука

“Це роботи, які належать народу України”: у Києві відкрили постійну виставку Марчука

19:01 31.05.2026
РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

18:56 31.05.2026
Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

18:36 31.05.2026
Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

15:47 31.05.2026
Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

11:31 31.05.2026
Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

21:01 30.05.2026
Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

14:55 30.05.2026
Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

13:58 30.05.2026
Дробович про заяви Навроцького: Чергова неадекватна реакція, яка демонструє меншовартість політичних фігур в Польщі

Дробович про заяви Навроцького: Чергова неадекватна реакція, яка демонструє меншовартість політичних фігур в Польщі

10:51 30.05.2026
Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

ОСТАННЄ

З будівлі люблінської ратуші зняли український прапор – ЗМІ

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися

Обговорення надання притулку українцям, у т. ч. чоловіків призовного віку в ЄС, продовжать у четвер міністри внутрішніх справ ЄС

Лукашенко приписав заяву Бровді про 500 цілей Зеленському і вважає, що українські військові з Білоруссю воювати не хочуть

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Порошенко: Зараз є вікно можливостей, щоб примусити РФ до миру

МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу – міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА