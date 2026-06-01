Інтерфакс-Україна
Політика
15:39 01.06.2026

З будівлі люблінської ратуші зняли український прапор – ЗМІ

2 хв читати
З будівлі люблінської ратуші зняли український прапор – ЗМІ
Фото: East News | Bartosz Makowski/REPORTER

З будівлі ратуші м. Люблін (Польща) зняли український прапор; міська влада пояснила це "відповіддю на рішення Володимира Зеленського назвати один із підрозділів "Героями УПА", але запевнила у подальшій підтримці України, повідомило польське видання Wiadomosci.

"Український прапор, який майорів над Люблінською ратушею разом із прапорами Польщі, Європейського Союзу та Любліна, було прибрано. У мерії повідомили, що цей крок є відповіддю на нещодавні дії влади в Києві та присвоєння Українському незалежному центру спеціальних операцій "Північ" на честь "Героїв УПА", – йдеться у повідомленні на сайті видання у понеділок.

"За прикладом інших польських міст ми вирішили прибрати український прапор з будівлі Люблінської ратуші. Ми поділяємо критичну позицію Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Посольства Польщі в Києві щодо рішення президента Володимира Зеленського", – йдеться у заяві мерії, яку наводить видання.

Незважаючи на зняття прапора, Люблінська міська рада заявила, що місто залишається союзником Києва у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. "Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з нацією , яка стала жертвою неспровокованої агресії", – йдеться у заяві мерії.

Як повідомлялося, після указу Зеленського про перейменування підрозділу ССО 27 травня відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Відреагував експрезидент Польщі й лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса – він зняв значок з українським прапором і звинуватив Зеленського в тому, що він "відзначив бандитів УПА", чим "образив його й усіх убитих земляків".

На тлі скандалу у МЗС України заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".

Розташований менш ніж за 100 км від українського кордону Люблін став ключовим логістичним та гуманітарним центром для тисяч українських біженців, які втекли від війни після російського вторгнення у 2022 році.

Теги: #польща #люблін #прапор_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:23 01.06.2026
Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

03:30 01.06.2026
У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

20:39 30.05.2026
На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

10:51 30.05.2026
Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

21:50 29.05.2026
МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

19:13 29.05.2026
Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

13:44 29.05.2026
В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

12:45 29.05.2026
У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

22:59 28.05.2026
Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

13:58 28.05.2026
Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр готовий зустрітися з Зеленським після технічних консультацій у справах угорських меншин "десь в угорськомовних регіонах України"

Керівництво РФ шукає слабких переговорників і не готове до миру – голова КБФ Яценюк

ОСТАННЄ

Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися

Обговорення надання притулку українцям, у т. ч. чоловіків призовного віку в ЄС, продовжать у четвер міністри внутрішніх справ ЄС

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

Лукашенко приписав заяву Бровді про 500 цілей Зеленському і вважає, що українські військові з Білоруссю воювати не хочуть

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Дробович про заяви Навроцького: Чергова неадекватна реакція, яка демонструє меншовартість політичних фігур в Польщі

Порошенко: Зараз є вікно можливостей, щоб примусити РФ до миру

Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу – міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА