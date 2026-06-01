З будівлі люблінської ратуші зняли український прапор – ЗМІ

Фото: East News | Bartosz Makowski/REPORTER

З будівлі ратуші м. Люблін (Польща) зняли український прапор; міська влада пояснила це "відповіддю на рішення Володимира Зеленського назвати один із підрозділів "Героями УПА", але запевнила у подальшій підтримці України, повідомило польське видання Wiadomosci.

"Український прапор, який майорів над Люблінською ратушею разом із прапорами Польщі, Європейського Союзу та Любліна, було прибрано. У мерії повідомили, що цей крок є відповіддю на нещодавні дії влади в Києві та присвоєння Українському незалежному центру спеціальних операцій "Північ" на честь "Героїв УПА", – йдеться у повідомленні на сайті видання у понеділок.

"За прикладом інших польських міст ми вирішили прибрати український прапор з будівлі Люблінської ратуші. Ми поділяємо критичну позицію Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Посольства Польщі в Києві щодо рішення президента Володимира Зеленського", – йдеться у заяві мерії, яку наводить видання.

Незважаючи на зняття прапора, Люблінська міська рада заявила, що місто залишається союзником Києва у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. "Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з нацією , яка стала жертвою неспровокованої агресії", – йдеться у заяві мерії.

Як повідомлялося, після указу Зеленського про перейменування підрозділу ССО 27 травня відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Відреагував експрезидент Польщі й лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса – він зняв значок з українським прапором і звинуватив Зеленського в тому, що він "відзначив бандитів УПА", чим "образив його й усіх убитих земляків".

На тлі скандалу у МЗС України заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".

Розташований менш ніж за 100 км від українського кордону Люблін став ключовим логістичним та гуманітарним центром для тисяч українських біженців, які втекли від війни після російського вторгнення у 2022 році.