Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

Україна та Польща мають разом протидіяти російській агресії, а не дивитися у минуле, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Для нас важливо дивитися не у минуле, а разом протидіяти російській агресії. Треба наголошувати на тому, що нас об’єднує, що дозволяє разом створювати майбутнє. Історичними питаннями мають займатися професійні історики. Важливо не політизувати історичні питання", – сказав Мережко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з присвоєнням елітному підрозділу Сил спеціальних операцій найменування на честь Героїв УПА.